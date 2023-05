SNC 2023 : Le musée de l’armée présent à la biennale de la Culture

Le musée des Forces armées nationales (FAN) est présent à la biennale de la Culture sur le site du village artisanal de Bobo-Dioulasso où se tient le Village des communautés. Les visiteurs découvrent sur ce site des pans insoupçonnés de l’histoire de l’armée burkinabè.

Vingt minutes pour apprendre des informations intéressantes sur l’armée burkinabè. C’est ce que Michel Sawadogo, le conservateur du musée des Forces armées nationales (FAN) propose à tout visiteur qui se présente à la porte du bâtiment circulaire sis au beau milieu du village artisanal de Bobo-Dioulasso. Le musée de l’armée y a pris ses quartiers pour participer à la 20e édition de la Semaine nationale de la culture.

La visite du musée débute avec un petit cours d’histoire qui remonte depuis la fin de l’esclavage, parcours les différentes guerres mondiales auxquelles les peuples africains ont pris part, jusqu’à l’époque des indépendances avec la création de l’Armée nationale du Burkina Faso. A côté de ce parcours, le visiteur découvre aussi les différentes tenues militaires selon les époques, les armes utilisées au sein de la grande muette ainsi que les matériels militaires.

Mais au sein du musée, ce n’est pas le tout militaire. Il y a, notamment, de l’art, à travers de la peinture et de la culture générale avec la liste des personnalités qui ont dirigé cette institution. On peut même s’essayer à la découverte de l’hymne de la Haute-Volta. En tous les cas, le conservateur Michel Sawadogo ouvre les bras aux Bobolais et à tous les festivaliers pour permettre de découvrir les Forces armées nationales sous une autre facette.

Fabé Mamadou OUATTARA