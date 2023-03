SNC Bobo 2023 : Une édition de résilience qui va enregistrer quelques grandes innovations

Le Comité national d’organisation (CNO) de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a fait le point des préparatifs du festival ainsi que le visuel de l’édition 2023 ce mardi 21 mars 2023.

105 troupes et ensembles artistiques en arts du spectacle, 47 spécialistes en art culinaire, 189 lutteurs et archers, 27 œuvres en arts plastiques sont attendus du 29 avril au 6 mai prochain pour la biennale de la culture burkinabè.

Le président du comité d’organisation (PCO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a souligné que cette SNC est une édition de résilience et de régularisation qui enregistre toutefois quelques grandes innovations. Il s’agit entre autres du retour de la diaspora burkinabè de Côte d’Ivoire en compétition dans les arts de la scène, la participation des Trésors humains vivants (THV) pour animer des panels et des ateliers pour enfants et la mise en tourisme de la SNC (organisation de visites des sites touristiques à Bobo-Dioulasso et ses environs).

La foire artisanale et commerciale, les plateaux artistiques Off, le village des communautés, la galerie de la gastronomie africaine, les activités pour enfants, les expositions muséales et littéraires, les conférences, panels et dédicaces et le marché des arts seront entre autres les grandes activités de cette édition.

Les organisateurs prévoient d’accueillir au moins 25 000 festivaliers au stade Sangoulé Lamizana pour la cérémonie officielle d’ouverture. La cérémonie de clôture se tiendra, elle, dans la salle Sotigui Kouyaté de la Maison de la culture.

Le stade Sangoulé Lamizana servira également de cadre d’hébergement pour environ 400 artistes selon le président du comité d’organisation. « Nous ferons tout pour que ces artistes puissent être hébergés dans des meilleures conditions », a confié Fidèle Tamini.

A propos de la sécurité, le PCO s’est voulu rassurant: ce sont des professionnels comme au SIAO et au FESPACO qui vont s’en occuper.

La 20e édition de la SNC placée sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l’unité nationale », a comme pays invité d’honneur, la République de Guinée.

Noufou NEBIE

Zila Philippe NEBIE (Stagiaire)