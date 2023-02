Soutien aux PDI du Nord : le gouvernement fait don de 335 tonnes de vivres

Une délégation gouvernementale composée des ministres en charge de l’action humanitaire, Nandy Somé/Diallo, des infrastructures, Adama Luc Sorgho, de l’urbanisme, Mikaïlou Sidibé et de l’agriculture, Denis Ouédraogo, a rendu visite aux personnes déplacées internes de la commune de Ouahigouya, le vendredi 3 février 2023. Elle leur a offert 335 tonnes de vivres.

Pour s’enquérir du quotidien des Personnes déplacées internes (PDI) de Ouahigouya et apporter une réponse efficace à la situation, une délégation gouvernementale de quatre ministres conduite par la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé/Diallo, a visité le site de l’ex-IRA, le vendredi 3 février 2023, à Ouahigouya. « Nous sommes venus avec un message de réconfort à l’endroit des personnes déplacées internes et des populations hôtes. Nous avons choisi cette commune pour effectuer la visite en vue de lancer un appel à tous les partenaires pour le renforcement de la prise en charge des PDI où qu’elles se trouvent sur le territoire national et aussi remercier l’ensemble des acteurs engagés dans la gestion de la crise et les inviter à redoubler d’efforts jusqu’à la victoire », a souligné la cheffe de la délégation, Nandy Somé/Diallo.

Selon elle, c’est une occasion pour le gouvernement d’envisager un réajustement de la réponse humanitaire aux réalités sans cesse fluc- tuantes et complexes du terrain. Sur le site, la délégation a offert 335 tonnes de vivres composés de riz et de sorgho aux PDI de la région. « Ce don vient nous soulager un tant soit peu car avec notre nombre de plus en plus croissant, la demande alimentaire est forte », a indiqué le gestionnaire du site, Amadoum Barry. Pour le gouverneur de la région du Nord, le colonel- major, Raymond David Valentin Ouédraogo, cette visite témoigne de l’importance que le gouvernement accorde à l’amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et des populations hôtes. « A cet effet, tous les filles et fils du pays doivent s’unir et s’engager auprès de l’Etat en vue de mettre fin à cette crise », a- t-il soutenu. En marge de cette visite, la ministre Nandy Somé a échangé dans la journée du 2 février 2023 avec les acteurs de son département et les responsables des associations féminines de la région.

Ceux-ci ont égrené un chapelet de préoccupations que sont, entre autres, l’insuffisance du matériel de travail et le manque de crédit pour accompagner les associations. La commune de Ouahigouya est la deuxième commune d’accueil de personnes déplacées internes avec 7,62%, soit 143 464, selon le Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (SP-CONASUR), à la date du 31 décembre 2022.

Bassirou BADINI