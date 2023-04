Supposées exactions commises par des militaires : ‘’Il n’y aura pas d’impunité pour des auteurs avérés de violation de Droits humains au Burkina’’ (Communiqué gouvernement)

À la suite des préoccupations émises par le Haut-Commissaire des Nations unies aux Droits de l’Homme le 06 avril dernier sur les «restrictions imposées » aux médias et à l’espace civique au Burkina Faso, le gouvernement a indiqué ce jeudi 20 avril dans un communiqué « être conscient des enjeux liés à la préservation de l’espace civique et démocratique dans la consolidation des acquis des actions de lutte contre le terrorisme et le renforcement de la cohésion entre les communautés ».

En ce qui concerne les allégations de violation de Droits humains qui seraient imputables aux Forces de défense et de sécurité, le communiqué du gouvernement assure « qu’il n’y aura pas d’impunité pour des auteurs avérés de violation de Droits humains au Burkina Faso ».

Le texte précise, par ailleurs, que des enquêtes sont ouvertes et que les conclusions conduiront, « si les faits sont établis », à des poursuites judiciaires contre les personnes incriminées.

Sogoh Augustin SANOU

Sidwaya.info