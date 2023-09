Tour de la reconquête, 2e étape : Paul Daumont conquiert la région du Centre-Nord

Le sprinter de l’AS BESSEL Paul Daumont a remporté, le samedi 2 septembre 23023, dans le circuit de Kaya, la 2e étape du Tour de la reconquête du territoire. Il a devancé au sprint sur la distance (121km), le coureur du Rail club du Kadiogo (RCK) Souleymane Koné en 3h 09mn 56 secondes, soit une moyenne de 38,223 km/h.

Le champion national Paul Daumont a encore fait parler son coup de pédale « magique » samedi dans le circuit de la citée du cuir, lors de la 2e étape du Tour de la reconquête. Un circuit fermé de 5,5km à boucler 22 fois, soit une distance totale de 121km. Daumont a contrôlé la course de bout en bout et a fait parler son expérience par la suite. Absent lors de la première étape à Gaoua (le 21 juillet dernier), le coureur de BESSEL s’est une fois de plus fait respecter. Alors qu’au top départ de la course donné par le directeur de cabinet de la présidence du Faso Anderson Médah, 4 coureurs se sont échappés. Il s’agit du vainqueur de la première étape Abdoul Wahab Bouda (AJCK), Bamassi Soulama (Club MAKAFA), Saturnin Yaméogo (AJCK) et Soumaïla Sawadogo. Ces fuyards ont entre-temps creusé un écart de près de 2mn (1’58’’) au 11e tour de piste. Au 19e tour, soit au kilomètre 104,5, le peloton mené par Paul Daumont et son équipe annule l’échappée. La jonction est faite, mais 82 coureurs sur les 102 au départ ont abandonné. Plus que 20 coureurs pour disputer le titre. Les rouleurs font place aux sprinters lors du dernier tour et surtout dans les 300 derniers mètres de la ligne d’arrivée. C’est là que Paul Daumont a fait parler sa puissance. Il s’est levé de sa monture et en deux ou trois coups de rein, a laissé sur le carreau le coureur du RCK Souleymane Koné qui n’a fait que constater les dégâts. Le champion national lève sa main de la victoire avant même d’avaler les 20 autres mètres devant lui. Il remporte le trophée du vainqueur, un autre trophée personnel, la somme de 350 000F et le maillot jaune du vainqueur, laissant à son challenger Koné, la somme de 250 000FCFA.

« C’est un symbole et il faut le préserver »

C’est le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré qui est le patron de cette première édition du Tour de la reconquête. Il a été représenté par son directeur de cabinet le capitaine Anderson Médah qui s’est réjoui du déroulement de la course. « Nous avons assisté ce matin à une très belle activité qui est un symbole de résilience en ces temps de guerre que nous connaissons. Je salue les promoteurs de cette activité, la population de Kaya ainsi que les PDI (Personnes déplacées internes). Nous avons apprécié la qualité de la course et nous sommes très satisfaits. C’est un message fort, l’engouement de cette population qui a accompagné cette activité. Cela montre qu’il faut que nous soyons solidaires et soudés pour atteindre la reconquête de notre territoire. C’est un symbole et il faut le préserver », s’est-il exprimé. Le ministre en charge des sports Dr. Boubakar Savadogo, a reconnu que « c’est exactement ce que nous recherchons. Il faut que le sport qui véhicule des valeurs, le sport qui va être un des leviers pour la cohésion sociale dans notre pays puisse s’installer. On ne doit pas attendre que le sport réunisse les gens ». Il a mentionné que « ce tour de la reconquête qui a été une très belle idée que nous sommes en train d’accompagner, est en train de conquérir les cœurs des chefs-lieux des régions. Le président de la Fédération burkinabè de cyclisme Ignace Béréwoudougou a dit que ce Tour de la reconquête « est une activité qui vient relever le niveau du cyclisme burkinabè et je suis le plus heureux. Je remercie le ministère des sports et le président de la Transition d’avoir cru au vélo ». Pour le vainqueur de cette 2e étape qui a manqué la première étape, « on a tenu à être là pour la 2e étape car c’est des initiatives qu’il faut soutenir. On fait partie des grosses écuries au Faso. On ne pouvait donc pas se permettre de manquer cette édition. On est content ».

Pour lui, ce sont de bons augures pour le Tour du Faso qui arrive parce que « quand on regarde la moyenne et la capacité des coureurs à rouler, on sent déjà que les équipes se sont mises au sérieux. La mise au vert devrait bien se passer avec les compétitions qui restent encore comme le Tour du Maroc, le Tour de Côte d’Ivoire, le Tour Chantal Biya et les courses au niveau national ». La compétition a également concerné l’élite dame. Cette catégorie a également parcouru le même circuit de 5,5km en 7 tours soit 38,5km et remportée par Awa Bamogo de l’USFA. Avant ces deux courses les cyclismes sur vélo ordinaire se sont essayés pour le plaisir de la petite reine. La 2e étape du Tour de la reconquête a vu la présence des ministres en charge de la communication et celui en charge de l’éducation nationale. La promotrice de la compétition, la présidente de MKAFA vélo club de Siniéna madame Zoungrana née Maoua Soulama a remercié la population de Kaya pour la mobilisation et s’est dit prête à accueillir la 3e étape chez elle à Banfora le 16 septembre prochain. « A Banfora, ça sera spécial », a-t-elle laissé entendre.

Adama SALAMBERE