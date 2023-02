Transition politique au Burkina Faso : l’UIP apporte son soutien à l’ALT

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et le secrétaire général de l’Union inter-parlementaire (UIP), Martin Chungong, ont eu une séance de travail à Genève (Suisse), le jeudi 9 février 2023.

Sur invitation du secrétaire général de l’Union inter-parlementaire (UIP), M. Martin Chungong, une délégation de l’Assemblée législative de Transition (ALT) du Burkina Faso, conduite par son Président, Dr Ousmane Bougouma, a effectué une visite de travail au siège de l’UIP.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exécution du mandat des organes directeurs de l’UIP ayant instruit le secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’accompagnement de l’ALT dans sa mission de représentation des populations et pour le retour à l’ordre constitutionnel. Cette visite a offert l’occasion au secrétaire général de s’enquérir de la situation au Burkina Faso et de porter à la connaissance de la délégation les recommandations des organes directeurs.

Les discussions ont également permis de prendre connaissance du mandat de la transition, notamment : restaurer l’intégrité du territoire national ; apporter une réponse urgente à la situation humanitaire ; promouvoir la réconciliation nationale et organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Sur la base de ces objectifs et de la contribution que l’ALT peut y apporter, tout en tenant compte des différents défis sur le terrain, l’UIP et l’ALT ont exploré les perspectives devant conduire à un retour rapide à l’ordre constitutionnel, particulièrement au travers d’un engagement citoyen plus accru.

La délégation a été ainsi imprégnée des activités de l’UIP qui devraient concourir à cet accompagnement. Au regard des récents développements qui témoignent d’une mobilisation nationale en faveur d’un retour à la normale, les deux parties sont convenues de travailler en étroite collaboration pour soutenir l’ALT dans l’exécution de son mandat à travers l’élaboration d’une feuille de route relative à la mise en œuvre des recommandations des organes directeurs de l’UIP.

L’UIP, conformément aux recommandations de ses organes directeurs, se tient disponible pour accompagner l’ALT afin de réussir cette période de Transition au terme duquel l’ordre constitutionnel devrait être rétabli.

Direction générale de la communication et des relations publiques de l’ALT