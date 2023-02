Turquie/Syrie : Deux tremblements de terre font plus de 2300 morts (bilan non définitif)

Deux séismes ont frappé ce lundi 6 février 2023 la Turquie et la Syrie causant des milliers de victimes et détruisant des régions entières. Les derniers bilans font état d’au moins 2300 morts et plusieurs autres milliers de blessés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l’union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d’aide de 45 pays. Quant au régime syrien, il a lancé un appel à l’aide à la communauté internationale.

Les secours multiplient les opérations de sauvetage à la recherche de survivants et plusieurs pays ont déjà envoyé de l’aide matérielle et financière.

Les secousses des deux tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 sur l’échelle de Richter ont été enregistrées jusqu’au Groenland. La catastrophe a occasionné des scènes de panique au sein des populations qui se sont ruées dehors malgré la pluie diluvienne.

Sidwaya.info