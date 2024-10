Burkina-Russie : Ouverture des Journée économiques  

Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a présidé à Moscou, le mardi 8 octobre 2024, l’ouverture des Journées économiques du Burkina Faso (JEB) en Russie.

Placées sous le signe du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie les Journées économiques du Burkina Faso (JEB), se sont ouvertes ce mardi 8 octobre 2024. Le thème de ces JEB est «Renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie : défis et perspectives pour des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux»

«Les Journées économiques du Burkina Faso, auxquelles nous participons cette année à Moscou, se déroulent dans un contexte complexe, et plus que jamais, nous nous efforçons de renforcer les liens entre nos pays», a déclaré le premier ministre burkinabè cité par l’agence Tass.

La cérémonie d’ouverture a connu la participation des ministrse Burkinabè en charge de du Commerce, Serge Poda de l’Energie et des mines, Yacouba Zabré Gouba, des Infrastructures, Adama Luc Sorgho et en plus de plusieurs personnalités des milieux politiques et économiques russes.

Sidwaya.info

Source : AIB