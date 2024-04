Caisse d’épargne et de financement du secteur informel : Les activités lancées

Le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB) a lancé officiellement, les activités de la Caisse d’épargne et de financement du secteur informel (CEF-SI), le samedi 20 avril 2024, à Sankariaré (Ouagadougou).

La Caisse d’épargne et de financement du secteur informel (CEF-SI) est désormais opérationnelle. Mise en place par le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNATCOMB), les activités ont été officiellement lancées, le samedi 20 avril 2024, à Sankariaré (Ouagadougou). Selon le Secrétaire général(SG) du SYNATCOMB, Roch Donatien Nagalo, la mise en place de cette micro-finance vise à répondre aux préoccupations des acteurs de la chaine de l’économie qui peinent à trouver des moyens de financement de leurs projets.

Aussi, M. Nagalo a expliqué que le SYNATCOMB en partenariat avec d’autres acteurs privés a eu l’initiative de mettre en place une structure de micro-finance dans le but d’accompagner ses membres du secteur informel et contribuer au développement économique du Burkina pays. «Nous mettons ainsi à la disposition de nos membres et tous ceux qui le souhaitent adhérer à la vision que nous entendons incarner, un outil de financement pensé pour répondre au mieux à leurs besoins », a précisé le SG du SYNATCOMB. C’est pourquoi, la CEF-SI, a-t-il dit va tendre la main à tous ceux qui se sentent exclus du système de financement jusque-là proposé.

« Dans une première phase, nous procédons à l’ouverture des agences de Sankariaré et Tanghin/marché à bétail. Nous envisageons une extension dans les chefs-lieux de régions et de provinces », a indiqué M. Nagalo. Pour le secrétaire administratif du SYNATCOMB, El Hadj Inoussa Kaboré, avec l’ouverture de la CEF-SI, c’est la concrétisation d’un rêve de 2015 qui devenu une réalité. « Chers camarades, réjouissez-vous et félicitez-vous. Car, la révolution économique que vous avez souhaité mettre en place depuis 2015 commence à porter ses fruits avec le lancement du CEF-SI », a-t-il lancé. Commerçant au grand marché de Ouagadougou, Salifo Guinko, représentant des commerçants, n’a pas caché son satisfecit.

«Nous l’attendons depuis des années pour mener nos petites activités. De nos jours, avec la crise sécuritaire, il est difficile d’avoir des prêts bancaires. Mais, cette caisse pourra aider nous les petits commerçants du secteur informel à développer nos activités », est convaincu M. Guinko. «J’invite l’ensemble des acteurs du secteur informel à venir ouvrir leur compte au sein de cette organisation qui contribuera d’une manière ou d’une autre pour tous les petits commerçants de faire fructifier leurs affaires », a -t-il recommandé.

Le SG du SYNATCOMB, Roch Donatien Nagalo a invité tous les membres du SYNATCOMB surtout les acteurs du secteur informel qui se sentent en marge du système de financement classique, à une adhésion massive à cette micro-finance et d’en faire l’outil de financement de leurs projets. Mais surtout d’œuvrer à sa gestion efficiente et responsable pour aider aussi les autorités de la Transition sous le leadership du Président Ibrahim Traoré dans l’atteinte des leurs objectifs de prospérité économique du Burkina.

Donald NIKIEMA

Viviane Wend-daabo BOKOUM

(Stagiaire)