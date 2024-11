Campagne sèche 2024-2025 : les populations du Loroum reçoivent gratuitement des intrants et du matériel d’irrigation

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a remis ce vendredi 22 novembre 2024 des intrants et du matériel d’irrigation aux populations de la province à Ouahigouya, dans la région du Nord.

Ce don, composé de 30 tonnes de pommes de terre, 24 tonnes d’engrais NPK, 1 000 tubes PVC, 100 appareils de traitement, 100 arrosoirs et 10 motopompes, vise à relancer les activités agricoles de saison sèche.

Ces équipements et intrants, distribués gratuitement, permettront aux producteurs de relancer la culture de la pomme de terre et des produits maraîchers, deux filières essentielles à l’économie locale.

Le ministre Sombié a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du Président du Faso, qui lie les efforts de reconquête territoriale à la relance des activités économiques et à la reconstitution des moyens de subsistance des populations affectées par l’insécurité.

Grâce aux actions de sécurisation menées par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), des populations déplacées ont pu réintégrer leurs localités, et de nombreuses écoles ont rouvert leurs portes, permettant à des milliers d’élèves de reprendre le chemin des classes.

Avant la remise des équipements, le ministre a visité un périmètre de production de 250 hectares situé au secteur 13 de Ouahigouya. Ce site, dédié à la production de pommes de terre et de légumes, constitue un symbole de la résilience et de la volonté des populations locales à reconstruire leur économie.

Ce soutien témoigne de l’engagement des autorités à accompagner les communautés vulnérables dans leur quête de sécurité alimentaire et de développement durable, tout en renforçant leur capacité à faire face aux défis imposés par l’insécurité.

