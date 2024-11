Ouagadougou : un reseau de presumes malfaiteurs dans les filets de la Police nationale

La police nationale a mis fin aux activités d’un réseau de présumés malfaiteurs dans la ville de Ouagadougou. Ce gang opérait en bande organisée dans plusieurs villes telles que Boussé, Koudougou et Ouagadougou. Ces présumés malfrats s’étaient spécialisés entre autres dans les vols et recels d’engins à deux roues et dans le faux et usage de faux.

Le groupe procédait d’abord au repérage des engins dans les parkings, les devantures des domiciles, les établissements scolaires et universitaires.

Selon la Police nationale, elle a saisi plusieurs objets parmi lesquels des motos, des pièces détachées de motos, des plaques d’immatriculation et des cartes grises.

HB