CENI : le chef de l’Etat reçoit le rapport public 2022-2023

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a remis, le vendredi 23 février 2024, au Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, son rapport public 2022-2023. Ce rapport de 90 pages retrace les activités et les actions menées par l’institution au cours de la période 2022-2023, selon le président de la CENI, Elysé Ouédraogo.

« Nous n’avons pas encore un calendrier électoral, mais au niveau de la CENI, cela ne signifie pas que nous sommes sans activités. Nous travaillons à préparer nos plans d’opérations qui concernent toutes les phases du processus électoral, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures, l’organisation pratique du scrutin, la gestion des résultats, la gestion des personnes spécifiques », a indiqué le président Elysé Ouédraogo après la remise du rapport.

Pour lui, ces différentes questions font l’objet de planification, de description en termes de procédures, d’organisation concrète des différentes phases du scrutin et de prise en compte des personnes en situation de handicap, des personnes déplacées internes et de la diaspora.

Au cours de la période 2022-2023, l’institution, selon son président, a travaillé à renforcer les capacités des commissaires et du personnel « pour nous permettre de monter en professionnalisme de sorte que les échéances à venir, lorsque les autorités auront apprécié et décidé du moment des élections, nous puissions être prêts pour réussir le pari ». Le chef de l’Etat a encouragé l’équipe de la CENI et lui a fait part de la disponibilité du gouvernement à accompagner l’Institution pour la réussite des scrutins à venir qui devront garantir la participation de tous les Burkinabè.

Direction de la communication de la Présidence du Faso