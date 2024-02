Coopération sous régionale: la CEDEAO lève les sanctions contre le Niger avec « effet immédiat »

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu, samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigéria, un sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’organisation. L’une des décisions des dirigeants de l’espace communautaire est la levée des sanctions imposées au Niger, à la suite au coup d’Etat de juillet 2023.

Les chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger « avec effet immédiat ».

C’est l’annonce faite par le président de la Commission de l’organisation régionale, Omar Alieu Touray, samedi 24 février à Abuja au Nigéria, à l’issue d’un sommet extraordinaire. Il s’agit, entre autres, de la réouverture des frontières avec le Niger, le retour des vols commerciaux au départ et à l’arrivée du Niger, la levée du blocage des transactions financières et bancaires et la fin du blocus énergétique. Ces sanctions avaient été imposées à Niamey après la prise du pouvoir par un régime militaire qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum, en juillet dernier.

Omar Alieu Touray a insisté sur le fait que l’organisation invite les dirigeants des pays en transition (le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger) aux rencontres de haut rang, mais aussi aux réunions de cadres techniques de la CEDEAO.

La levée de ces sanctions intervient dans un contexte, où, les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) (Burkina, Mali, Niger) ont décidé de se retirer de l’organisation sous régionale.

Abdoulaye BALBONE