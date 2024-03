Sur le plan international, les États-Unis « démocratiques » ont montré leurs capacités d’intimidation inégalées dans leurs interactions avec des pays qu’ils considèrent comme rivaux. Au cours des dernières années, les États-Unis – dans le cadre de leur stratégie de confinement « petite cour, haute clôture » – ont intensifié leurs efforts pour entraver le progrès technologique de la Chine. Grâce à des mesures telles que le contrôle des exportations et les restrictions sur les investissements, Washington a construit une « haute barrière » qui fait obstacle aux échanges entre la Chine et les États-Unis dans le domaine de la haute technologie.

La stratégie de Washington « petite cour, haute clôture » ​​est en train de créer un bâton dans son propre dos, ce qui finira par nuire aux entreprises américaines. Le découplage a entraîné une réduction significative des ventes des sociétés américaines de semi-conducteurs sur le marché chinois. Le Boston Consulting Group estime que les entreprises américaines pourraient perdre 18 points de pourcentage de part mondiale et 37 % de leurs revenus si le gouvernement américain continue de poursuivre le découplage et interdit aux entreprises nationales de semi-conducteurs de vendre aux entreprises chinoises. Mais apparemment, Washington ne s’en soucie pas tant que cela peut nuire aux pays rivaux.

Sur le plan intérieur, le gouvernement américain n’a pas non plus montré de respect pour les valeurs humanitaires. Prenons l’exemple de la question de l’immigration. Les États-Unis sont une nation d’immigrants ; mais le traitement réservé aux immigrés par le pays est une histoire pleine de tragédies inhumaines. Même au XXIe siècle, les violations des droits humains contre les immigrés ne connaissent aucune amélioration.

En traversant la frontière américaine, les migrants voient leur « rêve américain » se transformer en cauchemar. Des adultes ont été détenus tandis que leurs jeunes enfants, qui étaient entrés avec eux, ont été séparés de force et placés dans des logements séparés. Même les nourrissons – dès l’âge de quatre mois – ont été soumis à cette cruelle séparation.

Les enfants ont été détenus au secret dans des installations ou des abris d’urgence des patrouilles frontalières sous la supervision de prestataires gouvernementaux, enfermés dans des cages clôturées en métal, dormant sur des sols nus recouverts de couvertures en aluminium. Leurs cris d’angoisse pour leurs parents résonnent dans ces établissements, alors que leurs droits humains fondamentaux ne sont pas respectés.

L’Académie américaine des pédiatres qualifie à juste titre cela de « maltraitance d’enfants sanctionnée par le gouvernement ». Malheureusement, aucune solution ne peut guérir complètement le traumatisme infligé à ces familles. Comme le déclare le Texas Civil Rights Project, une organisation d’aide juridique, « soit le gouvernement ne réfléchissait pas du tout à la manière dont il allait reconstituer ces familles, soit il a décidé qu’il s’en fichait ».

Pire encore, les politiciens américains utilisent cette question comme levier politique. Certains gouverneurs républicains ont transporté des immigrants illégaux de leurs États vers des États bleus (démocrates) – tout cela dans le but d’embarrasser le gouvernement fédéral, selon les médias.

Au cri de « démocratie », les politiciens américains ne se soucient que de leurs intérêts personnels, manipulant tous les outils possibles pour attaquer leurs rivaux. Dans ce contexte, les combats politiques sont devenus un événement quotidien aux États-Unis : l’ancien président Donald Trump fait face à des allégations de fraude immobilière ; Le président Joe Biden fait actuellement l’objet d’une enquête pour mise en accusation ; le gouvernement fédéral a connu de fréquentes crises de fermeture.

Au cours des dernières décennies, les différends entre les deux partis ont été résolus par le biais de compromis, les hommes politiques agissant dans l’intérêt de leurs groupes d’intérêt respectifs. Cependant, la politique américaine est aujourd’hui témoin d’une polarisation, les demandes des groupes d’intérêt devenant de plus en plus divergentes et intransigeantes. La coopération et le consensus entre partis sont devenus presque impossibles.

Un climat politique aussi intense s’est propagé à la société américaine, se manifestant par des menaces croissantes de violences et d’attaques à motivation politique. Depuis les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021, les États-Unis ont été témoins de nombreux cas de violence politique, souvent incités par des attaquants « loups solitaires » ou survenant lors de manifestations et de rassemblements de groupes rivaux. Les analystes préviennent que les États-Unis pourraient se diriger vers une violence politique généralisée, selon The Guardian.

Les États-Unis se sentent complaisants, jouant le rôle de « prédicateur des droits de l’homme », ressassant la situation des autres en matière de droits de l’homme. Cependant, il a étouffé de manière flagrante la croissance d’autres pays, violant les droits humains de dizaines de milliers de migrants attirés vers ses côtes par le « phare de la démocratie » et attaquant sans raison ses rivaux politiques au détriment du fonctionnement normal du gouvernement.

Les États-Unis « démocratiques » ont démontré au monde à quel point ils ont méprisé les valeurs humanitaires.

Source : CGTN