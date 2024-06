Coopération bilatérale: deux diplomates chez Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu successivement, en audience, les ambassadeurs de la République de l’Inde, Bhaskar Bhatt et celui de Belgique, Jean-Jacques Quairiat, le jeudi 20 juin 2024, à Ouagadougou. Les deux diplomates ont échangé avec le chef du Parlement burkinabè sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs et le Burkina Faso.

Le Burkina Faso et la République de l’Inde entretiennent des relations d’amitié depuis longtemps et qui se poursuivent. Les axes de cette coopération ont été passés en revue, hier jeudi 20 juin 2024, à Ouagadougou, au cours d’un entretien entre son ambassadeur au Burkina Faso, Bhaskar Bhatt et le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma.

« Je tiens à dire merci au président de l’ALT qui m’a donné l’opportunité de le rencontrer et de revisiter les différentes activités qui s’inscrivent dans le cadre de la coopération entre nos deux pays », a confié Bhaskar Bhatt, à sa sortie d’audience. Le diplomate indien a aussi indiqué qu’il a saisi l’occasion pour échanger avec le chef du Parlement burkinabè sur la coopération qu’entretient son pays avec le Burkina dans le secteur agricole qui, a-t-il dit, est soutenu par l’Inde depuis des années ainsi que sur les perspectives de développement de plusieurs secteurs.

« Nous avons également parlé de notre coopération dans le secteur de la sécurité et de la technologie. Nous sommes satisfaits des échanges parce que le président a été très attentif lors de notre entretien », a fait savoir le diplomate indien. L’occasion faisant le larron, Bhaskar Bhatt a discuté avec Ousmane Bougouma sur les récentes élections qui se sont tenues dans son pays. La deuxième personnalité à être reçue par le président de l’ALT est l’ambassadeur belge, Jean-Jacques Quairiat.

En fin de mission au Burkina où il a servi durant 4 ans, le diplomate a déclaré qu’il est allé dire au revoir à Ousmane Bougouma. « Je suis en fin de mission après avoir passé 4 ans. Et, comme il est de coutume, je suis passé saluer le président de l’ALT. Je voulais remercier les autorités à travers le président de l’ALT pour l’excellence du dialogue et de la coopération pendant ces 4 années », a indiqué Jean-Jacques Quairiat.

Il a ajouté que la Belgique va toujours continuer sa coopération avec le pays des Hommes intègres et surtout appuyer le pays pour venir à bout des multiples défis auxquels il est confronté. Par ailleurs, Jean-Jacques Quairiat a affirmé garder de bonnes impressions du Burkina et est fier de la résilience de sa population.

Soumaïla BONKOUNGOU

Adjatou Béré TRAORE

(Stagiaire)