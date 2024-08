Découvrir le charme millénaire de la magnifique province du Shanxi !

Le protagoniste de l’émission « À VÉLO VERS LA CHINE », le cycliste marocain Karim Mosta, arrivera bientôt dans le Shanxi. Avant son arrivée, suivez notre caméra pour découvrir le charme millénaire de cette magnifique province chinoise !

Le jeu vidéo chinois « Black Myth : Wukong » a explosé sur le plan mondial dès son lancement. L’équipe de développement du jeu a parcouru diverses provinces et villes chinoises et a recréé 36 sites historiques et pittoresques chinois dans le jeu en utilisant des technologies avancées, telles que le scan de scènes réelles. 27 lieux de prise de vue proviennent du Shanxi, province culturelle et historique majeure.

Source: CGTN Français