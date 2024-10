Diffa: le M62 organise une table ronde sur la vision du président du CNSP

Le secrétaire général de la région de Diffa, M. Mahamadou Attahirou Maidouka a présidé, ce samedi 12 octobre 2024, dans la salle de réunion de la Maison de la culture Modou Manama Baloumi de Diffa, la cérémonie d’ouverture d’une table ronde sur la vision du chef de l’Etat, le général de brigade Abdourahamane Tiani.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la caravane nationale initiée par le Mouvement M62 conformément à sa mission et à son engagement résolu aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) dans ses efforts de lutte pour la sauvegarde de la patrie et la défense de la souveraineté nationale.

La caravane est conduite par le coordonnateur national du M62, M. Abdoulaye Seydou. Elle fait suite à celle du même genre effectuée à Zinder, Maradi, Dosso, Tillabéri et Tahoua.

Cette caravane a pour, entre autres, objectifs de vulgariser auprès des populations et des acteurs locaux, la vision du président du CNSP afin qu’ils l’internalisent et qu’ils deviennent des acteurs majeurs engagés et actifs dans sa mise en œuvre ; de recueillir les avis des populations ainsi que les enseignements qu’elles tirent des résultats du sondage sur le bilan de l’an 1 du CNSP réalisé par le M62.

Il est également prévu de recueillir les recommandations des populations à l’intention du CNSP pour une meilleure conduite de la Transition vers un Niger nouveau, digne et prospère.

Pour rappel, conformément à son serment de restaurer au peuple nigérien sa dignité et sa souveraineté, le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l’Etat, le général de brigade, Abdourahamane Tiani a décliné sa Vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère en quatre axes stratégiques.

Ces derniers concernent notamment le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale ; la promotion de la bonne gouvernance ; le développement des bases de production pour la souveraineté économique et l’accélération des réformes sociales.

C’est autour de ces quatre axes stratégiques que seront réalisées, tout le long de la Transition, une série d’actions dans les domaines les plus importants de la vie socioéconomique, politique et sécuritaire afin de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et les Nigériens, unis et solidaires, décident souverainement pour la patrie et dans leur intérêt supérieur.

Ces actions visent particulièrement à réunir les quatre conditions fondamentales que le chef de l’Etat juge nécessaires pour résoudre les maux dont souffre le Niger. Il s’agit notamment des actions qui visent à renforcer la capacité des dirigeants nigériens à décider souverainement et à défendre de façon patriotique les intérêts du pays ; à renforcer la maîtrise par l’Etat de ses ressources (minière, énergétique et pétrolière) en vue de leur redistribution équitable entre les nigériens ; à améliorer la bonne gouvernance notamment la mise en place d’institutions politiques efficaces, adaptées aux réalités et aux aspirations des Nigériens et à remettre les Nigériens au travail, en mobilisant les jeunes et les femmes pour des travaux d’intérêt général.

Le second thème de la table ronde est relatif aux résultats du sondage sur le bilan de l’an 1 du CNSP réalisé par le Mouvement M62 et qui constitue un outil d’aide à décision.

A travers cet exercice, le M62 permet aux autorités de prendre connaissance de véritables préoccupations des Nigériens, de ce qu’ils pensent des actes de gouvernance. Toute chose qui permettra aux autorités d’identifier et consolider les bonnes pratiques d’une part et apporter des mesures correctives dans les domaines où les citoyens estiment qu’il y a des manquements ou des insuffisances dans la gouvernance d’autre part.

En procédant à l’ouverture officielle de cette table ronde, le secrétaire général du gouvernorat de Diffa a, après avoir remercié cette organisation de la société civile pour avoir organisé la présente activité à Diffa, invité la population à suivre très attentivement les deux présentations en vue de « bien les internaliser et formuler à votre tour des recommandations comme les populations des autres régions afin d’apporter votre contribution dans la construction de ce Niger nouveau, digne et souverain ».

M. Attahirou Maidouka a enfin remercié le mouvement M62 pour, a-t-il dit, « son rôle avant-gardiste dans le combat pour la défense de la souveraineté de notre pays et j’ose espérer que les responsables qui seront mis en place pour conduire les activités du M62 au niveau de la région de Diffa seront à la hauteur et qu’ils joueront également leur partition à l’image des coordinations des autres régions dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie ». Pour le Coordonnateur National du Mouvement M62, M. Abdoulaye Seydou, ils sont dans une organisation qui œuvre aux côtés des autorités pour les accompagner à restaurer la véritable indépendance. Selon lui, son mouvement est créé ‘’uniquement’’ pour cette cause.

Agence nigérienne de presse