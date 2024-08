Education dans l’espace AES : le Premier ministre suggère la mise en place d’un programme éducatif commun

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou, le ministre malien en charge de l’éducation, Dr Amadou Sy Savané. Les deux personnalités ont échangé, entre autres, sur l’éducation dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Présent dans la capitale burkinabè, dans le cadre de la journée de l’excellence

scolaire 2024, un événement qui célèbre les efforts et les succès des élèves et enseignants burkinabè, le ministre malien en charge de l’éducation, Dr Amadou Sy Savané, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Le ministre malien a saisi cette occasion pour exprimer « sa profonde reconnaissance pour l’accueil chaleureux E qu’il a reçue à Ouaga-dougou. « La cérémonie de la journée de l’excellence scolaire m’a donné une autre dimension, non seulement de l’accueil, mais aussi de la créativité du peuple burkinabè à mobiliser sa jeunesse, ses enseignants et à les honorer.

A la fin de la cérémonie, j’ai eu le bonheur d’être reçu en audience par le président du Faso, une audience particulière au cours de laquelle, il a prodigué des conseils et donné ses orientations par rapport à la mise en commun de nos efforts pour aider les enfants, les scolaires, pour aller encore plus loin dans la gestion de nos bacheliers », a-t-il déclaré, à l’issue de l’audience.

Les deux personnalités ont échangé sur des sujets d’intérêt commun, notamment l’éducation dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). « Il faut réfléchir à la meilleure façon de fédérer nos énergies dans le cadre de l’éducation de base, particulièrement. Au départ, les élèves sont pris en charge par leur famille, mais aussi par l’école au sens fondamental du terme.

Donc, il faut fédérer nos efforts pour permettre à nos enfants d’avoir un parcours de qualité », a exhorté le chef du gouvernement burkinabè. Dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a suggéré la mise en place d’un programme éducatif commun, notamment dans le domaine de l’éducation de base.

Il a également proposé l’harmonisation de l’enseignement, et surtout l’introduction de l’histoire et de la géographie de chaque pays de l’A.E.S. dans les programmes scolaires des Etats membres afin de contribuer à promouvoir la fraternité et l’esprit de l’alliance entre les jeunes générations des trois pays.

DCRP/Primature