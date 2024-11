Éliminatoires CAN 2025 : Les Étalons débutent leur stage à Bamako

En prélude des deux dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2025 face au Sénégal le 14 novembre et le Malawi le 17, les Étalons ont débuté leur stage ce lundi 11 novembre à Bamako. Neuf joueurs que sont Steeve Yago, Hassan Bandé, Kilian Nikiéma, Ousséni Bouda, Cedric Badolo, Sacha Bancé, Josué Tiendrébéogo, Faride Ouedraogo et Trova Boni ont déjà rallié la capitale malienne.

Ils travailleront en salle ce matin et effectueront leur premier entraînement à 18h30mn. Par ailleurs, cinq Etalons convoqués pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2025 face au Sénégal et au Malawi sont forfaits pour blessures. Il s’agit de Dango Ouattara, Abdoul Kader Ouattara, Mohamed Konaté, Gustavo Sangaré et le capitaine Bertrand Traoré.

