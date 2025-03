Emprises ferroviaires à Ouagadougou : les occupants illégaux déguerpis

Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement, à travers la Société de gestion du patrimoine ferroviaire en collaboration avec les arrondissements 2,3, 4 et 8 de la commune de Ouagadougou, a officiellement lancé une opération de déguerpissement des occupants illégaux des emprises ferroviaires, le mardi 18 mars 2025.

Dans la matinée du mardi 18 mars 2025, le quartier Nonsin dans l’arrondissement 2 de Ouagadougou a été le théâtre du lancement officiel de l’opération de déguerpissement des occupants illégaux des emprises ferroviaires dans la commune de Ouagadougou. Buldozers et autres engins lourds ainsi que les techniciens de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire (SOPAFER-B) étaient à pied d’œuvre pour dégager le chemin de fer de toute emprise. A pas de course, quelques occupants tentaient encore de sauver ce qui peut encore l’être avant le passage des engins. Cette opération intervient après une sensibilisation et plus d’un mois de délai accordé aux occupants, notamment des marchands de ferrailles, pour libérer les espaces du chemin de fer. Le linéaire concerné dans cet arrondissement est la voie ferrée du quartier Larlé à celui de Nonsin.

« Nous avions une voie qui était totalement obstruée par les marchands de fer et cette opération va permettre non seulement d’aider la SOPAFER-B à sécuriser ses emprises et aussi à ouvrir la voie qui les jouxte afin de désengorger un peu l’avenue Yatenga », a indiqué le Président de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 2 de Ouaga- dougou, Wendwaoga Jonas Sawadogo. Par ailleurs, il a salué la bonne collaboration des occupants de ce tronçon dont la grande majorité a quitté avant le passage des machines. Pour ce qui concerne leur relocalisation, le PDS a rassuré qu’à la demande de ces mêmes marchands de fer et artisans, des discussions sont en cours avec la commune de Ouagadougou afin qu’ils puissent intégrer le marché de fer situé à Bassinko dans l’arrondissent 8 de Ouagadougou. Selon le Directeur général (DG) de la SOPAFER-B, Firmin Bagoro, les textes en vigueur recommandent la libération de l’emprise jusqu’à 25 mètres de part et d’autre de la voie ferrée.

« Cette opération est pour la sécurité de nos engins et de la voie. Il y a également des projets de modernisation de la voie et si des gens sont dans l’emprise, il est difficile de mener des travaux », a-t-il expliqué.

Baliser les zones libérées

Pour éviter qu’ils ne se réinstallent après leur départ, M. Bagoro a dit qu’il est prévu de baliser les zones qui seront libérées avant d’y réaliser des projets en vue pour une occupation saine de ces espaces. « Nous sommes conscients que la nature a horreur du vide. Il ne suffit pas de dégager les gens, car ils pourraient revenir donc nous avons en projet d’occuper ces voies qui seront libérées », a-t-il soutenu. Quant au président de l’association des ferrailleurs/ casse auto du Burkina Faso, Abdoul Nassirou Sana, il a dit être conscient de l’importance de cette opération qui est de garantir la sécurité dans ces zones car, il a dit remarquer qu’à la faveur de ces tas de ferrailles des délinquants y attaquent les gens les nuits. « Nous avons été sensibilisés par la mairie. Nous nous sommes recensés et un fichier a été dressé à cet effet. Nous avons formulé une demande pour intégrer le marché de fer qui nous est dédié. Personne n’a été surpris parce qu’on a eu du temps », a déclaré M. Sana. Par ailleurs, il a souhaité l’accompagnement de la mairie pour intégrer ce marché et laisser la ville propre. Cette opération de déguerpissement des occupants illégaux des emprises ferroviaires dans la ville de Ouagadougou va concerner tous les arrondissements où passe le chemin de fer dans la commune de Ouagadougou.

Kadi RABO