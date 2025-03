Journée nationale d’engagement patriotique : la première phase prévue du 26 mars au 9 avril prochain

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a lancé la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), au cours d’un point de presse, mardi 18 mars 2025.

Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) sont décrétées par le gouvernement burkinabè afin de renforcer l’esprit de citoyenneté et susciter un engagement actif des Burki-nabè pour le développement et la prospérité. Le mardi 18 mars 2025, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, a procédé via une conférence de presse au lancement des activités de la première phase de l’édition 2025 de ces journées. Pour le secrétaire général du ministère

en charge de la Justice, Harouna Kadio, au-delà du contexte sécuritaire préoccupant que connaît le pays, le constat, qui saute à l’œil parfois, est celui de l’effritement progressif des valeurs sociales comme le travail, l’intégrité, la dignité, la tolérance, le patriotisme, l’esprit de sacrifice, l’engagement pour le bien-être collectif, l’ordre et la discipline, etc. Des facteurs qui, selon lui, ont un impact négatif sur le développement au niveau social, politique et économique. Et, c’est dans la dynamique de rappeler aux populations lesdites valeurs, a-t-il indiqué, que le gouvernement a institué les JEPPC, à travers le décret n°2024-0354 en date du 3 avril 2024, en vue de consolider les bases de la Nation et de raffermir la cohésion sociale et le vivre-ensemble. En ce qui concerne le département en charge de la justice, Harouna Kadio a indiqué que plusieurs activités seront organisées du 26 mars, date de lancement, au 9 avril 2025, date de clôture des JEPPC. Au nombre des activités au programme, le SG a cité, entre autres, la montée des couleurs suivie de l’exécution de l’hymne national en langue nationale, le lancement du prix du meilleur engagement citoyen prévu pour le 29 mars courant, le lancement des conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions.

Le 5 avril, il est prévu un jeu concours sur le civisme en milieu scolaire dans les 13 régions et le lancement de la coupe de la citoyenneté, une série de rencontres d’échanges et de partage d’expériences avec les « Etoiles du Faso » dans trois universités du pays est prévue entre le 4 au 9 avril, date de la première phase des JEPPC. A la question de savoir quelle pourrait bien être la portée réelle de ces journées sur la vie des popu-lations, M. Kadio a soutenu que les JEPPC constituent une initiative nationale qui appelle d’une part, à la contribution de l’ensemble des acteurs publics et privés et d’autre part, la mobilisation de l’ensemble des citoyens burkinabè dans la mise en œuvre des différentes activités programmées. Ainsi, « pour cette première phase de l’édition 2025, le gouvernement invite l’ensemble des citoyens à mener la réflexion sur le thème suivant : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ! », qui vise à engager les citoyens à l’auto discipline et à instaurer une culture de la discipline comme mode de vie », a conclu le SG du ministère de la Justice.

Wanlé Gérard COULIBALY