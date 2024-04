Festival des masques de Pouni : la culture au service de la cohésion sociale

La 17e édition du Festival des masques de Pouni s’est tenue, du 28 au 31 mars 2024, avec la participation d’une trentaine de sociétés de masques venues de diverses localités. L’édition avait comme patron, le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo.

La commune de Pouni, dans la province du Sanguié, a vibré au rythme de la 17e édition du Festival des masques (FESTIMASQ) du 28 au 31 mars 2024. Des centaines de masques issus d’une trentaine de sociétés de masques venu s de diverses localités du Burkina Faso ont pris part au défilé dans la matinée du samedi 30 mars. Selon le président de l’Association les amis des masques (AMA), Hervé Gué, par ailleurs président du comité d’organisation, cela fait 34 ans que le FESTIMASQ s’est tenu pour la première fois. Avec pour objectif entre autres de créer une dynamique de développement culturel et touristique, de promouvoir l’économie locale et de renforcer la cohésion entre les communautés. Il a saisi l’occasion de cette tribune pour rendre hommage au président d’honneur de l’AMA, Babou Jean-Pierre Ido, initiateur du festival en 1990 et tous les autres pionniers qui ont œuvré à le pérenniser. A écouter M. Gué, l’AMA a, en projet, la construction du mur de clôture du site du festival et la création d’un musée du masque à Pouni. Pour sa part, le patron du festival, le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué les organisateurs pour leur initiative et surtout pour les efforts déployés pour son maintien depuis plus de 30 ans.

Le masque, un vecteur de paix

« Ce festival contribue fortement à la mission de conservation et de valorisation de notre patrimoine culturel dévolue à notre département et nous vous encourageons », a-t-il signifié. Il a en outre réaffirmé la disponibilité du ministère de la culture à accompagner de telles initiatives. De l’avis de Jean Emmanuel Ouédraogo, le choix du thème : « Masque, paix et cohésion sociale au Burkina Faso », est évocateur dans ce contexte particulier. « Le masque est un vecteur de paix et de cohésion sociale et cette édition du festival à travers la thématique montre la volonté de participer au renforcement des liens entre les populations », a-t-il fait savoir. Le ministre d’Etat en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, parrain de cette édition (avec le ministre Rodrigue Edasso Bayala de la Justice), a mis à profit sa présence à Pouni pour s’adresser à la population au sujet de l’insécurité. « Les attaques terroristes doivent prendre fin au Burkina Faso et chaque citoyen doit avoir une ligne de conduite qui témoigne de son engagement patriotique et de sa participation citoyenne », a-t-il lancé. Le chef du village de Pouni et le préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) de Pouni, Nadine Badiel, ont tous exprimé leur gratitude aux autorités gouvernementales pour leur présence qui honore la commune.

Beyon Romain NEBIE beynebie@gmail.com