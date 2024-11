Festival Wend-bindé : Musique, danse et formation au programme de la 12e édition

Du 28 au 30 novembre 2024 se tiendra à Kaya la 12e édition du festival Wend-bindé sous le thème : « La forge hier, aujourd’hui et demain : quand la tradition féconde les technologies du futur ».

Durant trois jours, la ville de Kaya sera dans l’ambiance du festival Wendbindé. Un événement culturel majeur de la région du Centre-Nord organisé par l’Association culturelle passaté (ACP), présidée par Jacob Bamogo. « le festival sera marquée par des soirées de démonstration de savoir-faire, des soirées d’animation artistiques et musicales, une foire de produits locaux divers et un espace-enfants pour stimuler la créativité des plus jeunes pour les savoir-faire anciens et l’héritage culturel », a expliqué le trésorier de l’ACP, Adama Sawadogo, lors de la conférence de presse de lancement du festival, le samedi 16 novembre 2024 à Kaya.

Au programme cette année, des prestations musicales avec des artistes-musiciens FDS et Bakary Dembélé, le roi du Tianhoun, de la danse wendbindé avec plusieurs troupes, des ateliers de pâtisserie et de violoncelle, de l’extraction de fer avec des forgerons du Burkina Faso (Bissa et ceux de Dablo) et du Mali. Des sociétés de masque du Benin seront également au festival, à savoir l’ensemble artistique et culturel Tawa du Bénin et le masque mystique du Bénin. Cette 12e édition du festival Wend-bindé aura lieu sous le thème : « La forge hier, aujourd’hui et demain : quand la tradition féconde les technologies du futur ».

L’objectif principal de cette thématique est,a ajouté M.Sawadogo, d’interpeler et d’attirer l’attention de la jeunesse, des autorités et des populations en général, sur le potentiel de créativité et d’innovation au service des populations, à partir des savoir-faire de la forge. Le festival Wend-bindé est placé sous le patronage du ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et sous le parrainage du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, général Kassoum Coulibaly.

Alassane KERE