CAN 2025 : le Président du Faso invite les Etalons à plus d’audace

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu, ce mardi dans la matinée, des échanges avec l’équipe nationale de football, les Etalons. Il a remonté le moral des joueurs avant de les engager à donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bonheur du peuple.

Au cours de cette rencontre avec l’équipe nationale qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, le Chef de l’Etat s’est réjoui des efforts consentis par l’encadrement technique, le ministère en charge des Sports et la Fédération burkinabè de football pour ramener la cohésion au sein de l’équipe nationale. Il a encouragé le staff technique à poursuivre dans la même dynamique.

Aux joueurs qui reviennent d’une défaite contre le Malawi, le Président du Faso a prodigué des conseils. « Il faut vous mettre dans la peau d’un soldat. Les combattants suivent les matchs et les victoires les motivent. Chaque fois que vous gagnez, c’est beaucoup de vies que vous sauvez », leur a fait comprendre le Chef de l’Etat.

Partageant son expérience du front de la lutte contre le terrorisme, il a invité les joueurs à se poser toujours des questions, à prendre conscience de ce qui n’a pas marché afin de réarticuler le jeu pour mieux se relancer dans la conquête des victoires. « Un jeune ne perd pas le moral. Il a de l’espoir et il a confiance en lui », a-t-il dit au onze national, tout en encourageant les joueurs à plus d’audace.

Le Président du Faso a, par ailleurs, apprécié l’esprit collectif qui prévaut sur le terrain. « Le match contre le Sénégal, j’ai beaucoup apprécié. On commence à avoir une équipe, un bloc. Je ne suis pas un technicien du foot, mais on sent qu’il y a du collectif. Si vous continuez à bosser dans ce sens, il y a de l’avenir », a-t-il indiqué.

Toutefois, le Chef de l’Etat a déploré l’absence d’« un percuteur », ce leader et meneur d’hommes, capable de catalyser toutes les énergies pour venir à bout de l’adversaire. Il a aussi encouragé les joueurs à se former individuellement et demandé à l’encadrement technique de créer un percuteur au sein de l’équipe.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a, en outre, invité les Etalons à se préparer dès maintenant pour la CAN. « Vous êtes des personnalités publiques. Vous ne vous appartenez pas. Vous appartenez au peuple. Et tout ce que vous faites, c’est pour le bonheur du peuple », a soutenu le Chef de l’Etat qui dit comprendre la complexité de la mission des joueurs. « Quand vous gagnez, les gens jubilent. Quand vous perdez, vous devez assumer. Il n’y a pas à se décourager. Vous devez continuer à vous battre », a-t-il ajouté.

Les Etalons, par la voix de leur porte-parole Issoufou DAYO, ont remercié le Président du Faso pour le soutien, et pris l’engagement de donner le meilleur d’eux-mêmes pour les prochaines compétitions. Pour le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi Anûuyirtole Roland SOMDA, cette rencontre avec les Etalons témoigne de l’importance que le Président du Faso accorde au sport.

Direction de la communication de la Présidence du Faso