Financement du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires : les députés autorisent la ratification de l’Accord de prêt

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane BOUGOUMA, a présidé le jeudi 25 juillet 2024 à l’hémicycle, une séance plénière consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de loi portant ratification de l’Accord de prêt signé le 20 octobre 2023 entre le Burkina Faso et l’Association internationale de développement pour le financement du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS).

Ledit projet de loi vise à améliorer la mobilité urbaine, l’accès aux services de base et aux opportunités économiques, mais aussi à renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine dans des villes secondaires sélectionnées au Burkina Faso.

La zone d’intervention directe du projet couvre trois (3) villes du Burkina Faso, à savoir les villes de Bobo- Dioulasso, Kaya et Ouahigouya. Les bénéficiaires sont l’Etat à travers ces ministères sectoriels, la SOTRACO, les personnes déplacées internes, les personnes les plus vulnérables mais aussi, les habitants des trois villes concernées.

Le coût total du projet est évalué à cent quatre-vingt-et-un millions trois-cent mille (181 300 000) euros, soit cent dix-huit milliards neuf cent vingt-cinq millions quatre mille cent (118 925 004 100) FCFA. Il est entièrement financé par la Banque mondiale sous forme de crédit.

Fondant l’espoir que le projet de loi permettra d’améliorer considérablement la mobilité urbaine, l’accès des populations bénéficiaires aux services de base et aux opportunités économiques et le renforcement des capacités institutionnelles de gestion urbaine dans les villes concernées, les députés l’ont adopté à l’unanimité.

Assemblée législative de transition