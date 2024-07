Amélioration de l’offre de santé : des cliniques mobiles et des équipements de la chaîne de froid pour des soins de qualité aux Burkinabè

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a remis ce jeudi matin, au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, quinze (15) cliniques mobiles, des équipements de la chaîne de froid, de bureau, de la logistique roulante pour l’amélioration de l’offre de soins de santé dans notre pays.

Les 15 unités mobiles de soins équipées (cliniques mobiles) sont destinées aux établissements publics de santé (EPS). Elles sont dotées d’équipements pour des soins spécialisés tels que la mammographie, l’échographie, la coloscopie. Ces cliniques mobiles, une première grande expérience du gouvernement burkinabè, seront déployées vers les villages, les campagnes et certaines zones périphériques des villes pour permettre aux populations d’avoir des échographies, de faire des dépistages du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein, et de prendre en charge les soins des enfants.

« L’objectif, c’est de rapprocher les soins des populations les plus vulnérables. Ce sont des cliniques mobiles qui seront dans toutes les régions du Burkina Faso et c’est ça la vision (…) pouvoir offrir des soins de qualité aux Burkinabè où qu’ils soient », a déclaré le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Quant au deuxième lot de matériels et d’équipements remis par le Chef de l’Etat, il est composé de 12 véhicules station wagon, 11 véhicules Pick-up, 13 véhicules Pick-up réfrigérés, 1900 réfrigérateurs assortis de kits solaires, 110 congélateurs électriques, 14 groupes électrogènes, 11 chambres froides et 835 tablettes. Ces équipements de la chaîne de froid et ces tablettes permettront de garantir la qualité des vaccins à tous les niveaux du système de santé.

« On avait du mal, dans les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), à pouvoir conserver les vaccins. Les véhicules doivent transporter ces vaccins jusqu’aux réfrigérateurs solaires qui seront disposés dans tous les CSPS du Burkina Faso pour que les vaccins puissent être conservés afin de lutter efficacement contre certaines maladies », s’est réjoui le Président du Faso.

Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion en cette période de paludisme pour inviter les populations à plus de responsabilité et à un éveil des consciences. « La lutte contre cette maladie commence par la destruction des gîtes larvaires. Aujourd’hui, il faut que chacun dans son quartier puisse faire un minimum pour assainir son cadre de vie », a indiqué le Président du Faso.

Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU, « c’est un grand jour pour le système de santé ». Il a traduit toute sa gratitude au Président du Faso pour cette décision gouvernementale innovante et de haute portée, et a invité les populations à utiliser de façon rationnelle ces équipements, aux prestataires de santé de s’investir pour que tous les Burkinabè puissent disposer de soins adéquats.L’ensemble des équipements ont été acquis par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso