Houndé sous les eaux : cinq vies emportées par des pluies dévastatrices

La ville de Houndé, chef-lieu de la province du Tuy dans la région du Guiriko, est en deuil après les fortes pluies qui ont frappé la zone le 23 juin 2026. Selon un communiqué de la mairie publié le 24 juin, des précipitations exceptionnelles de 148 millimètres ont provoqué des inondations dramatiques, causant des pertes humaines et d’importants dégâts matériels.

Le bilan provisoire fait état de cinq corps repêchés : quatre garçons et une fille. Trois des victimes ont déjà été identifiées et rendues à leurs familles pour les funérailles. Les deux autres corps, dont l’identification est en cours, ont été transportés à la morgue du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Houndé.

Face à cette tragédie, les équipes de secours, épaulées par les Forces de défense et de sécurité et plusieurs acteurs locaux, restent mobilisées pour les opérations de recherche, de sauvetage et d’aide aux sinistrés.

Tout en présentant ses sincères condoléances aux familles touchées, le Président de la Délégation spéciale de la commune de Houndé a appelé la population à la plus grande prudence. Il les encourage notamment à éviter les zones dangereuses et à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité données par les autorités.

Cette nouvelle catastrophe nous rappelle brutalement les défis auxquels font face plusieurs localités du Burkina Faso en cette saison des pluies, où les épisodes pluviométriques extrêmes exposent les populations aux risques d’inondation et de pertes humaines.

P.O.O.