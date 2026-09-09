Le capitaine Ibrahim Traoré inaugure TEXFORCES-BF pour produire les tenues des FDS et des civils

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré, ce mercredi 9 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso, le complexe industriel de Textile des Forces du Burkina Faso (TEXFORCES-BF). Implantée à Logofourousso, dans le secteur 29, cette infrastructure est destinée à renforcer la transformation locale du coton et à répondre aux besoins en habillement des Forces de défense et de sécurité (FDS), des corps paramilitaires, des professionnels et des populations civiles.

Lancé en avril 2024, le complexe industriel de Textile des Forces du Burkina Faso (TEXFORCES-BF) est prêt à produire ses premières tenues. L’inauguration a été faite par le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré le mercredi 9 septembre 2026 à Bobo-Dioulasso. L’ambition affichée est de développer une chaîne textile intégrée, allant de la transformation de la fibre jusqu’à la confection des produits finis. Le complexe est implanté sur un site de 30 hectares, avec un capital social annoncé à 17 milliards de F CFA. Elle porte l’ambition de contribuer au renforcement de la souveraineté économique et industrielle du Burkina Faso à travers la transformation locale du coton. Les capacités annuelles annoncées traduisent l’ampleur du projet.

À terme, TEXFORCES-BF prévoit notamment une capacité de 20 millions de mètres de tissus tissés par an, ainsi que 6 millions de mètres de maille issus du tricotage. Pour la finition et la teinture, la capacité annoncée atteint 20 millions de mètres par an. La confection de tenues pourrait atteindre 6 millions de pièces par an, tandis que la production de tee-shirts est annoncée à 6 millions d’unités. Le complexe prévoit également une production pouvant atteindre 1 million de paires de chaussettes par an. Une unité de tricotage à plat est, par ailleurs, destinée à la production de cols, poignets et articles connexes.

Ces capacités doivent évoluer progressivement avec le développement du complexe et l’intégration de nouveaux maillons de la chaîne textile. Les objectifs industriels affichés comprennent également la production de plus de 20 millions de pièces confectionnées par an et la création de plus de 20 000 emplois directs à terme. Le projet annonce en outre plus de 60 000 emplois et moyens d’existence soutenus au sein de l’écosystème textile.

Noufou NEBIE