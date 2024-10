Le général Assimi Goïta reçoit les ministres en charge du commerce

Lors de l’audience qu’il leur a accordée, le 18 octobre 2024, le Président de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le général d’armée Assimi Goïta, a invité les ministres en charge du commerce, de l’industrie et de l’artisanat des pays membres de l’AES à œuvrer « pour que le développement soit au rendez-vous pour le bonheur des populations », résumera le ministre Burkinabé de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge G. Poda.

L’audience a été accordée aux ministres Serge G. Poda du Burkina Faso, Seydou Asman du Niger accompagnés de leur homologue malien, Moussa Alassane Diallo, 24 heures avant une rencontre des chefs de ces départements stratégiques des trois pays prévue, samedi 19 octobre 2024, à Bamako. La rencontre de Bamako doit regrouper, autour des ministres, les acteurs du secteur privé et les structures patronales des trois pays. Elle entend favoriser la création d’un cadre réel de coordination, d’actions et de synergie des acteurs économiques des pays de l’AES avec pour objectif final une vraie dynamique de développement au profit des populations des pays de la Confédération. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations et des directives données par les chefs d’Etat de la Confédération en juillet dernier lorsqu’ils ont décidé d’adjoindre à la dimension défense, les aspects diplomatiques et de développement des Etats de l’Alliance du Sahel.

L’ESSOR