Le monde est un triangle : l’impérialisme est au sommet

Le président du Faso, Ibrahim Traoré, dans son adresse aux forces vives de la nation, ce jeudi 11 juillet 2024, a expliqué comment le monde est constitué. La vision du monde par les impérialistes se décline sous forme de triangle, au sommet se trouve le bonheur, le bien et occupé par les impérialistes qui dictent la marche du monde, la base est constituée de deux empires du mal et des esclaves. L’empire du mal à combattre par les impérialistes est constitué des pays comme la Russie, la Chine, Iran (…). L’Afrique se trouve dans l’empire des esclaves, qu’ils considèrent émotionnelle et facile à manipuler. Pour le président du Faso, aux yeux des impérialistes le monde se résume à ce petit triangle. Il dit avoir fait ce constat à travers ces rencontres avec des diplomates, des hommes d’affaires, des politiciens venus du monde entier.

