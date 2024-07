Village de Zhangjiata dans le Shanxi, une carte postale nichée dans un massif montagneux

Zhangjiata est un ancien village qui relève du comté de Fangshan dans la province du Shanxi au Nord de la Chine. Logé au creux d’un massif montagneux, cette petite localité tranche par l’originalité de son architecture. Vieux de plus de 300 ans, Zhangjiata est devenu ces dernières années une véritable attraction touristique dans la province.

Visiter le village de Zhangjiata dans la province du Shanxi, c’est comme entreprendre un voyage dans le temps. Bâti à l’intérieur d’un massif montagneux, la petite localité charme par son architecture de génie. Comme une œuvre d’art taillée dans le flanc montagneux, Zhangjiata attire de nombreux touristes depuis ces dernières années.

Du haut de ses 400 ans d’histoire, le village a retrouvé son lustre d’antan grâce à la revitalisation rurale. La plupart des maisons ont été réhabilitées avec leurs caractéristiques anciennes. Il comprend 36 cours reliés entre eux un complexe dédales qui perd facilement le visiteur du jour. Les habitations troglodytes témoignent de l’ingéniosité des fondateurs de Zhangjiata. Il a fallu faire preuve de courage et d’imagination pour fonder cette localité nichée dans les hauteurs où l’accès relève déjà d’un parcours du combattant. Confrontés à l’obstacle du relief, les premiers habitants de Zhangjiata ont fait le choix de faire des montagnes des alliées. C’est pourquoi ils ont taillé les habitations dans le flanc du massif montagneux. Dans ce décor bucolique, la modernité et la tradition se côtoient dans une complicité extraordinaire. On trouve dans cette bourgade toutes les commodités de la vie moderne. Un système très efficace d’évacuation des eaux de pluies permet aux maisons de résister à l’érosion. L’électricité et l’eau courante facilitent le quotidien de ses habitants.

D’ailleurs, ces derniers, très accueillants, invitent aisément les touristes dans l’intimité de leur maison. C’est le cas de la sexagénaire Han Xiuling qui a ravi la vedette à la guide en ouvrant grandement ses portes aux visiteurs du jour. A l’intérieur, il fait bon vivre. L’album photo de la famille et de quelques touristes est disposé sur grande table. Mme Han raconte en quelques mots l’histoire de sa famille. Très souriante, elle vit à Zhangjiata depuis 40 ans et s’y épanouit très bien.

Témoin vivant d’une lointaine époque, Zhangjiata est une sorte de musée à ciel ouvert. Les objets du quotidien de ses premiers habitants sont conservés et participent à rappeler les passés de la localité. Des meules traditionnelles aux ustensiles de cuisine en passant par les lits, tout est préservé à Zhangjiata. Le visiteur du jour que j’étais a pu découvrir des similarités entre des objets d’ici avec ceux de la culture africaine. En effet, les lits dans ce village sont en fait de petits murs rectangulaires érigés à l’intérieur des maisons. L’intérieur est rempli de terre tapissée sur laquelle sont disposées les nattes. On trouve des modèles identiques au Burkina Faso d’où je suis originaire. Même les nattes présentent de manière identique la même texture que à celles que l’on trouve dans mon pays.

L’attractivité de Zhangjiata a encouragé des entrepreneurs à initier des activités génératrices de revenus. On y trouve de pittoresques chambres d’hôtes très bien équipées. On peut également savourer du café ou du thé accompagné de biscuits locaux dans de jolis cafétérias ou maisons de thé. Grâce à son aspect qui sort de l’ordinaire et aux grandes initiatives de restauration, Zhangjiata est devenue une destination touristique prisée en Chine. Selon les confidences d’un responsable du village, plus de 280 000 touristes ont visité la localité pendant la fête du printemps, le nouvel an chinois 2024. Au-delà de l’architecture originale de Zhangjiata, les scènes de la culture locale sont montrées avec faste aux touristes. A notre passage, nous avons pu assister à un spectacle d’un mariage traditionnel représenté par des acteurs haut en couleurs.

Zhangjiata est la traduction éloquente que l’histoire et la culture sont des sources de revitalisation des campagnes en Chine. Grâce à la réhabilitation de ce village ancien, les conditions de vie des habitants se sont considérablement améliorées. L’économie du tourisme a transformé quantitativement le quotidien des populations. En plus l’histoire et la culture ont été réhabilitées et sont célébrées chaque jour. La revitalisation rurale a littéralement portés ses fruits dans le comté de Fangshan. Zhangjiata a été reconnu comme village modèle pour la revitalisation rurale dans la province du Shanxi en 2022. Cette localité vaut simplement un détour pour découvrir un pan du passé et l’esprit d’initiative de ses premiers habitants.

Source: CGTN Français