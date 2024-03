Liste Etalons/Journées FIFA : « Je n’ai écarté personne… », Brama Traoré, sélectionneur

Les Etalons, à l’occasion de la journée FIFA de ce mois de mars, disputeront deux matchs amicaux à Casablanca au Maroc le 22 contre la Libye et le 26 contre le Niger. Pour ces deux rencontres, le nouveau sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, a convoqué 25 joueurs dont les noms ont été dévoilés, le samedi 16 mars 2024, au cours d’une conférence de presse.

Le nouveau sélectionneur, Brama Traoré, va vivre son baptême du feu avec les Etalons A les 22 et 26 mars prochain à Casablanca au Maroc. En effet, ses poulains seront opposés, dans la capitale économique marocaine, respectivement aux Chevaliers de la méditerranée de la Libye et au Mena du Niger, en match amical comptant pour la journée FIFA du mois de mars. Pour ces deux rencontres amicales, Brama Traoré a dévoilé une liste de 25 joueurs lors d’un point de presse tenue le 16 mars dernier.

Le moins que l’on puisse dire est que l’ancien sélectionneur des Etalons U20 a fait des choix forts pour sa première liste. Le capitaine Bertrand Traoré, le vice-capitaine Issoufou Dayo et le portier Hervé Koffi, les cadres du vestiaire, ne figurent pas sur sa liste. Un choix qui a suscité de nombreuses réactions que le nouvel entraineur des Etalons a tenu à justifier au cours de la conférence de presse. « Concernant Bertrand, il vient d’arriver dans un nouveau club, il a du temps de jeu. C’est bien de le laisser s’exprimer en Liga et de nous revenir pimpant neuf.

Ce sont des matchs amicaux, il faut amener d’autres joueurs pour augmenter le potentiel de cette équipe. Certains ont dit que j’ai écarté 3 joueurs (Bertrand, Dayo, Koffi) sans parler des autres absents. Je n’ai écarté personne… », a expliqué Brama Traoré dit Chercheur. En plus de ces trois cadres de l’équipe nationale, sept autres joueurs présents à la dernière CAN n’ont pas été retenus pour ces deux matchs amicaux. Il s’agit de Mohamed Konaté, Mamady Bangré, Hassane Bandé, Fessal Tapsoba, Hillel Konaté, Dramane Salou et Abdoul Razack Guiebre.

Par contre, six joueurs sont convoqués pour la première fois dans l’écurie des Etalons. Brama Traoré a fait confiance à deux jeunes joueurs qu’il a coachés chez les Etalons U20 : les attaquants Salif Tieteta du SC Majestic et Kader Ouattara du cercle Bruges en Belgique. Le défenseur Mohamed Ouédrago de Rheindorf Altach (Autriche), les milieux de terrain Hassimi Traoré de Cancun FC (Mexique) et Clément Pitroipa (As Douanes) ainsi que l’attaquant de Estrela da Amadora, en première division Portugaise, Régis N’do sont les autres nouveaux de cette liste. Aussi, quatre Etalons, Franck Lassina Traoré, Ousséni Bouda, Razack Yoda et le portier de l’As Douanes, Mohamed Zegue Traoré effectuent leur retour en sélection après quelques temps d’absence pour des raisons diverses.

Le retour de Franck Lassina Traoré

La bonne nouvelle pour le sélectionneur Brama Traoré est sans conteste le retour de l’attaquant Franck Lassina Traoré, absent de la dernière CAN pour cause de blessure, et qui est de retour depuis peu sur les pelouses avec son club du Shakhtar Donetsk et qui retrouve déjà ses sensations de buteur. Ainsi, Brama Traoré a retenu trois joueurs locaux (Mohamed Zegue Traoré, Clément Pitroipa et Salif Tieteta) pour les deux matchs amicaux, malgré l’arrêt du championnat burkinabè.

« L’arrêt du championnat n’est pas un problème pour moi. Nous avons de très bons joueurs dans notre championnat. Clément est l’un des meilleurs milieux de notre championnat et Zegue fait partie des meilleurs gardiens. Et Tieteta est allé faire un test en Autriche qui a été concluant. Ce sont des joueurs ambitieux, je les connais », a justifié Brama Traoré. En plus de se faire une idée sur les joueurs sélectionnés, l’objectif à Casablanca