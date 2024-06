Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano ont signé un protocole d’accord d’un milliard 250 millions FCFA au profit du FONER, le lundi 10 juin 2024, à Ouagadougou.

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) et le Fonds national pour l’éducation et la recherche (FONER) expriment leur partenariat. En effet, le lundi 10 juin 2024, à Ouagadougou, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano ont signé un protocole d’accord d’un milliard 250 millions F CFA au profit du fonds. Selon le ministre en charge de l’économie, cette subvention sera repartie à raison de 250 millions F CFA par an durant cinq ans. « Ce protocole d’accord couvrant la période 2024-2028, fait suite à celui de novembre 2018, arrivé à terme.

Il s’inscrit dans le cadre général du soutien de la LONAB à l’effort national pour l’éducation et la recherche afin de contribuer à la prise en charge des étudiants », a-t-il indiqué. Il a évoqué, à cet effet, les soutiens financiers accordés aux étudiants burkinabè non boursiers, régulièrement inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Burkina Faso, les appuis accordés aux étudiants burkinabè inscrits en deuxième année de master ou au cycle de Doctorat pour la prise en charge des frais de recherche ou pour participer aux colloques, conférences, séminaires et ateliers de recherche. Au nombre de ces prises en charge, le ministre Nacanabo a également cité les activités à caractère social, culturel et sportif réalisées au profit des étudiants, notamment par les structures estudiantines et associations d’étudiants régulièrement constituées. Il a salué les efforts de la LONAB pour cette contribution à l’éducation nationale et à la recherche avant de rendre un hommage « mérité » à la communauté universitaire. Aboubakar Nacanabo a invité les étudiants à faire bon usage de cette aide et à en tirer tout le profit nécessaire. « L’éducation étant une prio-rité pour notre pays, je puis rassurer les acteurs du monde éducatif que la LONAB poursuivra ce type de soutien, dans la limite des possibilités », a-t-il déclaré. Pour le ministre en charge de l’enseignement supérieur, cet appui du département en charge de l’économie, à travers la LONAB, vient lever en partie, les difficultés de financement des études dans les universités au Burkina Faso. « Beaucoup d’étudiants ont besoin de ces appuis financiers pour accomplir leurs études. En signant ce protocole d’accord, ce sont tous les étudiants bénéficiaires qui vont en tirer profit », a-t-il assuré.

Un acte historique et inoubliable

Adjima Thiombiano a soutenu que la signature officielle de ce partenariat financier reste un acte historique et inoubliable. « Dans la clé de répartition, contrairement aux années antérieures nous avons mis l’accent sur la subvention annuelle de 250 millions F CFA pour, notamment les aides à l’endroit des étudiants. La partie réservée au social a été revue à la baisse soit environ 12 millions 500 mille F CFA. Cela montre notre volonté d’assainir et d’utiliser de façon judicieuse ces fonds mis à notre disposition », a-t-il signifié. Le ministre Thiombiano a déclaré que son département va mettre tout en œuvre pour que ces soutiens financiers arrivent à leurs destinataires et atteindre les objectifs visés. Il a, par ailleurs, souhaité que la LONAB puisse réaliser de meilleures performances économiques tout en lui traduisant sa solidarité dans ces moments de crise qu’elle traverse. La directrice générale du FONER, Tiertou Edwige Dembélé, a traduit sa satisfaction pour cet acte à l’endroit de sa structure qui va « énormément » soulager les étudiants. « En 2023, des allocations d’aide ont été octroyées à 85 000 étudiants pour une prévision de 115 000 étudiants dans les universités publiques en 2024. Concernant les allocations de prêts, en 2023, ce sont près de 35 000 étudiants qui en ont bénéficié pour une prévision de 45 000 étudiants en 2024 », a-t-elle détaillé. Quant au directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, il a soutenu que la LONAB, par ce geste, va contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. « Cette subvention servira à financer les étudiants inscrits au 2e et 3e cycle de recherches et les activités socio-économiques », a-t-il renchéri. Le directeur général de la LONAB a confié que la nationale des jeux de hasard travaille à ce que son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso », soit une réalité.

Boukary BONKOUNGOU