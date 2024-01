Ministère en charge de la communication : Hommage à 44 retraités

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé une cérémonie d’hommage à l’endroit de 44 agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite, vendredi 19 janvier 2024 à Ouagadougou.

44 travailleurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite courant 2023 ont reçu, les hommages des premiers responsables du département en charge de la communication, vendredi 19 janvier 2024 à Ouagadougou. Pour certains, ce sont 32, 33, 34 ans et d’autres, la vingtaine d’années de travail dans la fonction publique burkinabè. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, le dévouement pendant des décennies des devanciers a permis de faire bouger les lignes. « La retraite sous nos tropiques est perçue comme une période difficile, où, on est mis sur le banc de touche. Cependant, au regard de votre expérience, je ne doute point que cette période de retraite servira de reconversion pour embrasser la vie active sous un autre angle », a-t-il souhaité.

Ancienne directrice de la radiodiffusion du Burkina, Mafarma Sanogo a dit que ce départ à la retraite est une grande émotion pour elle. « Je voudrais remercier les premiers responsables du département en charge de la communication qui ont pensé à nous rendre hommage. Nous avons bénéficié de notre retraite en 2023, après 33 ans et 6 mois de service. Nous avons entendu le ministre nous invitant à rester comme des réservistes afin de pouvoir répondre à chaque fois que besoin sera. C’est la preuve que le lien n’est pas rompu. Nous restons disponibles pour aider la jeune génération à mieux construire pour avoir un ministère fort pour un Burkina fort et prospère », a-t-elle affirmé. L’ancien directeur générale de l’Institut des sciences et technique de l’information et de la communication (ISTIC), Zoumana Traoré, a affirmé que « nous partons avec la conviction que la maison est dans de bonnes mains ».

« Nous nous sentons très honorés »

Il a formulé le vœu que chaque acteur du département en fonction apporte sa contribution dans la santé, la paix, la joie, mais aussi et surtout que ce jour de grâce que « nous avons connu aujourd’hui avec honneur que chacun puisse en bénéficier un jour ». L’ancien Secrétaire général des rédactions aux Editions Sidwaya, Abdoulaye Damé, s’est dit honorer à travers cette journée d’hommage. « Nous nous sentons très honorés.

La retraite, c’est une grâce que Dieu nous a accordé. Nous partons combler, mais restons toujours disponible à soutenir. La transmission du savoir est un long processus et la relève est assurée », a soutenu M. Damé. L’ex-journaliste à la radio rurale, Mariam Traoré, a dit merci aux premiers responsables du ministère pour cette belle initiative qui l’a fait chaud au cœur. « C’est un sentiment de joie, de grâce et de gloire qui m’anime car la retraite n’est pas toujours acquise d’avance », a-t-elle signifié. Les 44 récipiendaires ont à l’occasion de cette cérémonie d’hommage reçu des attestions et des présents pour le service rendu à la Nation pendant toutes ces années.

Emmanuel BICABA