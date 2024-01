Forces armées nationales : « Restons professionnels », le ministre de la Défense, Kassoum Coulibaly, aux troupes

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly, a présidé, le jeudi 18 janvier 2024 à Ouagadougou, une rencontre d’échanges entre la hiérarchie militaire et le personnel militaire.

Cette rencontre élargie aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a été une occasion de faire le bilan de l’année 2023, de formuler des vœux pour une année meilleure et de se projeter dans la guerre pour la reconquête du territoire national. A cette occasion, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a tenu à féliciter et à encourager les Forces combattantes engagées sur le front de la lutte contre le terrorisme. Aussi, a-t-il invité le personnel militaire à consolider les énormes acquis engrangés et à une collaboration étroite empreinte de fraternité avec les VDP pour des victoires plus éclatantes en 2024. Il a également salué les efforts et la grande contribution du peuple burkinabè à travers le Fonds de soutien patriotique qui a permis des acquisitions sans précédent pour les Forces combattantes. Tout en invitant le personnel militaire à une gestion rigoureuse du matériel mis à sa disposition, le général Kassoum Coulibaly a insisté sur la nécessité de bien gérer et maîtriser les effectifs des Forces armées nationales. Pour ce faire, il a invité les responsables des ressources humaines des Armées à être plus regardants sur la présence effective du personnel engagé. Le général Kassoum Coulibaly a saisi l’occasion de la rencontre pour sensibiliser les militaires sur la nécessité de rester professionnel en évitant l’attachement au gain facile, cause des velléités de déstabilisation de la Transition. « Restons sur le droit chemin, restons militaires, restons professionnels », a-t-il souligné en appelant les militaires à agir pour l’intérêt national, celui du peuple.

Pour le chef d’Etat-major général des Armées, le général de brigade Célestin Simporé, le terrorisme est monté de toutes pièces par les intelligences qui ne veulent pas l’épanouissement de nos pays et de nos peuples. Pour ce faire, « il est impérieux de se mettre ensemble pour sauver ce que nous avons de commun, notre pays », a soutenu le général de Brigade Simporé. Selon le chef d’Etat-major général des Armées, en 2023, l’armée a vu ses effectifs se renforcer par un recrutement massif de militaires toutes catégories confondues et de Volontaires pour la défense de la patrie. « En termes de maillage du territoire, notre pays est passé de trois régions militaires à 6 régions et nous sommes en train d’aller à 25 Bataillons d’interventions rapides (BIR) », a soutenu le général de brigade Simporé qui a relevé les efforts d’acquisition de moyens aériens pour soutenir les troupes au sol. Au cours des échanges, le personnel militaire a apprécié les efforts fournis en matière d’acquisition de matériel de combat et en matière de motivation des éléments sur le terrain. Rassurés des réponses apportées par la hiérarchie aux quelques préoccupations soulevées, le personnel militaires et les VDP ont renouvelé leur engagement à combattre l’ennemi, libérer le pays et permettre un retour des personnes déplacées internes dans leurs localités d’origine.

DCRP/MDAC