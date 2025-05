Mois du patrimoine burkinabè : 21 communautés africaines à l’honneur

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a ouvert, lundi 12 mai 2025 à Ouagadougou, la Ire édition des journées dédiées aux communautés amies résidant au Burkina Faso.

Dans le cadre de la 3e édition du Mois du patrimoine burkinabè et en prélude à la Journée des coutumes et traditions, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme organise, les 12 et 13 mai 2025 à Ouagadougou, la première édition des Journées dédiées aux communautés amies résidant au Burkina Faso. Cette initiative, selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, constitue une innovation majeure de l’édition 2025 du Mois du patrimoine. Elle traduit, selon lui, la volonté du gouvernement de favoriser la communion entre le peuple burkinabè et ses frères d’Afrique et d’ailleurs.

« Il me plaît de rappeler ici que notre richesse réside dans nos différences, lesquelles doivent nous unir et non nous diviser. Pour vivre ensemble, il faut apprendre à se connaître », a déclaré le ministre. Dans cet esprit, il a invité la population à visiter les stands d’exposition pour découvrir les spécificités culinaires, vestimentaires et culturelles des différentes communautés vivant au Burkina Faso. Le ministre a également précisé que les deux jours d’activités seront ponctués d’animations à fort impact communautaire, destinées à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Pour cette première édition, 21 nationalités africaines sont à l’honneur : Angola, Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tchad, Togo et Sénégal.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué l’implication des communautés étrangères dans cette célébration. Selon lui, cette démarche renforce les liens entre les peuples et valorise les fondements culturels communs.

De nombreuses similitudes

« En rassemblant les communautés amies vivant au Burkina Faso, nous nous rappelons notre identité commune et nos valeurs partagées », a-t-il affirmé. Le ministre Traoré a également observé que les échanges entre les participants, notamment autour des stands, ont permis de constater de nombreuses similitudes, en particulier sur le plan culinaire. « Ces habitudes alimentaires communes témoignent d’une proximité culturelle qui démontre qu’il n’y a aucune raison pour que nos peuples vivent dans l’indifférence ou la méfiance », a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie burkinabè a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts d’intégration régionale, de solidarité et de fraternité entre les peuples, au-delà des frontières administratives.

Quant à la secrétaire générale de la Coordination des communautés vivant au Burkina Faso (CCVBF), Trésorine Nlandu D., elle a salué cette opportunité offerte aux communautés africaines de valoriser leur culture tout en créant des ponts avec les traditions burkinabè.

« Le ministère a pris l’initiative d’inviter les communautés africaines vivant au Burkina Faso pour qu’elles présentent leur culture, leur patrimoine, et qu’on puisse identifier ce que nous avons en commun et ce qui nous distingue », a-t-elle déclaré. Mme Nlandu D a également souligné l’importance de la diversité comme facteur d’unité. « Ce qui est différent n’est pas nécessairement mauvais. C’est cette différence qui fait la richesse de notre diversité », a-t-elle rappelé. Pour la secrétaire générale de la CCVBF, la connaissance de l’autre est essentielle à la construction d’une société pacifique : « Si nous ne connaissons pas l’autre, comment pouvons-nous vivre en paix ? C’est par la compréhension mutuelle que naissent la paix et la cohésion sociale », a-t-elle insisté.

Parmi les stands les plus animés, celui de la communauté Tchadienne a attiré l’attention grâce à des prestations de danses traditionnelles qui ont ravi le public.

Wamini Micheline OUEDRAOGO