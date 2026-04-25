SNC Bobo 2026: la ministre de la Culture du Ghana est arrivée à Bobo-Dioulasso

Par
BS. Sidwaya
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Le Ministre de la Culture du Burkina, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a accueilli dans la soirée du vendredi 24 avril 2026 son homologue du Ghana, Abla Dzifa GOMASHIE.
A la tête de la délégation du pays invité d’honneur,
la ministre ghanéenne s’est réjouie de vivre cette belle fête de la biennale de la culture en toute fraternité. <<Les peuples burkinabè et ghanéens partagent des liens historiques de fraternité>>, a-t-elle confié.
Elle a exprimé son vœu de découvrir la gastronomie locale burkinabè durant son séjour à Bobo-Dioulasso. <<Je t’aime Burkina>>, a-t-elle déclaré.
Le Ghana participe à la SNC BOBO 2026 avec une forte délégation officielle composée d’artistes musiciens et plasticiens, des troupes de danses, des exposants, …
Com SNC BOBO 2026

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