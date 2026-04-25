SNC Bobo 2026: la ministre de la Culture du Ghana est arrivée à Bobo-Dioulasso

Le Ministre de la Culture du Burkina, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a accueilli dans la soirée du vendredi 24 avril 2026 son homologue du Ghana, Abla Dzifa GOMASHIE.

A la tête de la délégation du pays invité d’honneur,

la ministre ghanéenne s’est réjouie de vivre cette belle fête de la biennale de la culture en toute fraternité. <<Les peuples burkinabè et ghanéens partagent des liens historiques de fraternité>>, a-t-elle confié.