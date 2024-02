Nigéria : le naira a chuté et a atteint un niveau très bas

1712 unités pour un dollar en fin de journée d’hier lundi sur le marché officiel et non officiel. Et les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d’un an.

La monnaie est tombée et cet effondrement inquiète les investisseurs qui ont vendu des actifs locaux.

Selon Africanews, cet événement intervient alors que le Nigéria est confronté à une pénurie de dollars qui pousse la monnaie a baissé bien que le gouverneur de la banque centrale Olayemi Cardoso ait déclaré que les quantités de liquidités en devises étrangères s’amélioraient.

Cette dernière chute de la monnaie et des marchés boursiers intervient après que des données ont montré que le taux d’inflation du pays s’était encore accéléré en janvier.

Sidwaya.info