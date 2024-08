Régulation des médias et de la communication : Louis Modeste Ouédraogo, désormais président du CSC

Nommé par décret N 2024-0876/PRES du 31 juillet 2024, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo a officiellement été installé, le vendredi 2 août 2024, dans ses fonctions de président du Conseil supérieur de la communication (CSC). Jusque-là vice-président de l’instance de régulation, il remplace Idrissa Ouédraogo qui a passé six mois à ce poste.

La cérémonie de passation de charges a été présidée par le chef de cabinet de la présidence du Faso, Ousmane Sandwidi. A l’occasion, le président entré, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, a traduit sa gratitude au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance une fois de plus renouvelée en lui. Il dit mesurer les respon sabilités qui sont les siennes et s’engage à les assumer avec loyauté et dévouement, dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Il a aussi lancé un appel au personnel du CSC à se mobiliser pour les différents challenges, notamment sur le terrain de la régulation mais également sur l’organisation interne de l’institution. Quant au président sorti, Idrissa Ouédraogo, il a remercié ses collaborateurs qui l’ont accompagné durant les six mois d’exercice à la tête de l’instance de régulation.

Le nouveau président, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo est juriste de formation, spécialiste des TIC, expert en Droit du numérique et en politique de régulation des services publiques en réseaux (Médias-informatique-télécoms-internet).

Il est aussi consultant en réformes juridiques et institutionnelles et doctorant en droit public à l’université Thomas-Sankara. Sur le plan professionnel, Louis Modeste Ouédraogo a occupé plusieurs postes de responsabilité au CSC. En effet, le nouveau patron de l’instance de régulation était avant sa nomination, vice-président. De septembre 2019 à janvier 2024, il fut chargé de mission et de mars 2017 à novembre 2018, secrétaire général.

De février 2007 à mars 2017, il a été successivement directeur général des affaires juridiques, chef du département des affaires juridiques et du contentieux, chef du service des activités audiovisuelles et de la publicité et cumulativement chef du service juridique et du contentieux.

Sur le plan associatif, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo est membre fondateur de l’Association pour le mieux-être des personnes défavorisées (AMPD) et de l’Association des étudiants toulousains du Faso (AEFaT). Il a également été président de la mutuelle des travailleurs du CSC.

Le nouveau président du CSC est auteur de plusieurs publications à savoir : « Le droit de l’environnement dans l’espace UEMOA : état des lieux et application » ;

« Communications électroniques et développement : l’exemple du Burkina Faso » et enfin « Guide du régulateur des médias : comprendre les mécanismes de régulation et les procédures applicables devant le CSC ». Comme distinction honorifique, Modeste Ouédraogo est Chevalier de l’Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication.

La Rédaction

Source : DCRP/CSC