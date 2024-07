« Seeds for the future 2024 » : Semer les graines d’un développement numérique en Afrique

La première édition régionale de “Seeds for the future” s’est tenue du 3 au 8 juillet 2024 à Essaouira au Maroc. Elle a réuni plus de 150 étudiants talentueux d’une quinzaine de pays africains dont huit burkinabè autour de la question de la digitalisation qui constitue l’un des axes majeurs d’intervention de Huawei Nothen Africa, initiatrice du programme.

Huawei place la formation au cœur du développement numérique en Afrique. C’est dans cette lancée qu’elle a initié le forum “Seeds for the future” dont la première édition régionale s’est tenue à Essaouira au Maroc du 3 au 8 juillet 2024. Ce grand évènement qui a réuni plus de 150 étudiants venant d’une quinzaine de pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest et du Centre avait pour objectif principal de renforcer les capacités technologiques des jeunes talents en vue de promouvoir la digitalisation sur le continent.

En mettant l’accent sur la formation, Huawei s’engage, selon le vice-président exécutif de Huawei Northern Africa Jeremy Lin, à préparer la prochaine génération de leaders du numérique qui vont contribuer au développement technologique et économique de leur pays en particulier et de l’Afrique en général. « Nous sommes très heureux d’organiser cet événement qui a permis de fournir aux jeunes talents les outils et connaissances nécessaires pour devenir de véritables ambassadeurs de la digitalisation sur le continent », a-t-il déclaré.

Grâce à des initiatives comme “Seeds for the Future”, Huawei continue selon M. Lin, de démontrer son rôle clé dans la promotion de l’éducation numérique et de la transformation digitale dans le monde. « En investissant dans les talents locaux, l’entreprise aide à construire un avenir numérique inclusif et durable pour tous », a-t-il-indiqué.

A cette première édition régionale de “Seeds for the future”, le Burkina Faso a été représenté par huit étudiants.

Ils ont bénéficié de sessions de formation en intelligence artificielle, 5G, cloud com puting, et digital power, dispensées par des experts du numérique. Les participants ont également eu l’opportunité de travailler sur des projets innovants et développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de leurs communautés. Ces projets ont été soumis à un jury lors d’une compétition dénommée Tech4Good qui a permis de déceler les deux meilleures équipes (Ethiopie et Maroc) qui participeront à la compétition mondiale en Chine en 2025. L’équipe burkinabè, bien que n’ayant pas été retenue dans le top deux a produit un projet dont la qualité a été reconnue par le jury et l’ensemble des mentors.

Une expérience enrichissante

Il s’agit d’une innovation technologique dénommée

“e-laafi” qui devrait permettre une meilleure prise en charge des malades dans les différents hôpitaux du Burkina à travers la réduction des erreurs médicales et la mise en commun des données. « Je suis convaincu que si ce projet est mis en œuvre, il va contribuer à améliorer la santé de nos populations », a indiqué Cheick Tidiane Compaoré, l’un des participants burkinabè au forum.

Pour lui, “Seeds for the future” a été une expérience enrichissante. « J’ai beaucoup appris en matière de TIC et d’innovation numérique. J’ai côtoyé des professeurs et experts de haut niveau avec qui j’ai eu des échanges très instructifs », s’est réjoui le jeune Compaoré. De ce qu’il a dit, cette expérience lui a permis de comprendre que l’Afrique a besoin de projets innovants afin de ne plus dépendre de l’aide extérieure.

Issoufou Nikièma, doctorant en intelligence artificielle à l’Université Joseph-Ki-Zerbo quant à lui a pu renforcer ses compétences en montage de projets et de business plan.

« Ce sont des concepts qui ne sont pas nouveaux pour nous mais que nous avons eu la chance d’approfondir au cours de cette semaine », a-t-il apprécié. Il a également salué le réseautage qui est né entre participants à la rencontre d’Essaouira.

« Nous avions des jeunes de divers pays africains et cela nous a permis de tisser des liens qui, j’en suis convaincu, nous serons utiles à l’avenir », a-t-il estimé. Désiré Dao, un autre participant burkinabè a confié avoir acquérir plus de connaissances en leadership grâce à cette initiative de Huawei Northen Africa.

« Nous avons été amenés à travailler ensemble et cela a renforcé notre esprit d’équipe », a-t-il confié. N’ayant jamais quitté le territoire burkinabè, “Seeds for the future” a été également l’occasion pour l’étudiant en informatique à l’université Joseph-Ki-Zerbo de découvrir le Maroc et sa culture.

En plus de la culture marocaine, c’est celle africaine en général qui a été mis en avant lors de ce forum à travers le “global village”, une activité au cours de laquelle chaque pays a magnifié sa richesse culturelle à travers une exposition d’objets traditionnels et des animations musicales. C’est donc à un programme de formation complet que les jeunes burkinabè ont eu droit au grand bonheur du représentant du ministère de la Transition digitale du Burkina Faso, Dr Pousséni Bakouan. « Nous sommes reconnaissants envers Huawei pour cette opportunité qui a permis aux étudiants de renforcer leurs compétences technologiques et entrepreneuriales », a-t-il salué.

Il a invité les participants à continuer à cultiver l’excellence afin d’être de véritables ambassadeurs du numérique en Afrique.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Essaouira au Maroc)