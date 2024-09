Soutenance de thèse de doctorat à l’université Sherbrooke au Québec :  L’étudiant Davy Ouédraogo étudie les gènes à travers l’informatique  

L’étudiant Burkinabè, Davy Ouédraogo a soutenu avec la mention excellente sa thèse de doctorant en informatique à l’université Sherbrooke au Québec, au Canada le jeudi 29 aout 2024. L’impétrant a mené son travail dans le domaine de la bio-informatique.

C’est avec la mention excellente que l’étudiant Davy Ouédraogo a obtenu à l’issue de la soutenance en ligne de sa thèse de doctorat en informatique à l’université Sherbrooke au Canada dans la ville de Québec le jeudi 29 août 2024. Une mention accordée à l’unanimité par les membres du jury. Dans sa thèse intitulée : «Inférence des relations d’homologie et construction de phylogénies de transcrits : Modèles Algorithmes ». L’impétrant a consacré ses recherches dans le domaine de la Bio-informatique. Ainsi, Davy Ouédraogo obtient officiellement le grade de docteur en informatique de l’université de Sherbrooke avec une spécialisation en biologie computationnelle. Il a été par ailleurs encadré par la professeure Aida Ouangraoua professeure titulaire au département d’informatique de la faculté des sciences de l’université de Sherbrooke. A travers sa thématique Davy Ouédraogo étudie les transcrits des espèces eucaryotes pour mieux comprendre le mécanisme d’épissage alternatif qui est à l’origine de la diversification fonctionnelle des gènes. Il propose une modélisation complète de l’évolution transcrits/gènes/espèces, des algorithmes de reconstruction d’arbres phylogénétiques et aussi diverses applications accessibles. Il a mené des études approfondies sur les gènes des espèces dans le but de corroborer l’arbre de la vie. Aux dires du nouvel impétrant, il s’agit d’un travail méthodique qui a donné lieu à trois articles publiés dans les revues ou des actes de conférences de référence du domaine du bio-informatique. « Le développement des logiciels et d’applications expérimentables pertinentes est une autre qualité importante de la thèse qui atteste de l’intérêt pour des applications réelles et de mon exigence scientifique », a-t-il indiqué. A l’entendre, il compte mettre son génie au profit de la mère patrie le Burkina Faso, qui est en quête de la technologie pour mieux se hisser.

Synthèse de Jean-Baptiste SAWADOGO (stagiaire)