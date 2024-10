Tour du Faso 2024/ 2e étape : Le belge Lance De Cabooter, vainqueur, Mohcine El Kouraji conserve le jaune

Le Tour du Faso 2024 a disputé sa 2e étape Koupéla-Ziniaré, le samedi 26 octobre 2024. D’une distance de 120,600 km, le belge Lance De Cabooter a devancé en sprint ses concurrents sur la ligne d’arrivée en 2 h 46 mn 33s avec une vitesse moyenne de 44.446 km/h. Le maillot jaune reste sur les épaules du marocain Mohcine El Kouraji.

La Belgique a signalé sa présence au tour du Faso 2024. Lance De Cabooter de la team Flanders a enlevé la 2e étape, Koupéla-Ziniaré de cette 35e édition. Longue de 120,6 km, le Belge a devancé en sprint Ibrahim Essabahy du Maroc et Stach Mamyr de la Russie avec la vitesse moyenne en 2h 46 mn 33s avec une vitesse moyenne de 43,446 Km/h. Le premier burkinabè à l’arrivée à la Place de la Nation de la capitale de la région du Plateau Central, est Bamassi Soulama de l’équipe régionale de l’Ouest. Le maillot jaune cependant reste la propriété de Mohcine El Kouraji et celui des points chauds revient à son compatriote Adil El Arbaoui. L’étape du jour a été jalonnée de 3 sprints intermédiaires. Le premier point chaud, Zorgho à 28,9 km a été raflé par Souleymane Koné de l’équipe A du Burkina. Le camerounais Mounawé Rodrigue Kuere et Daouda Soulama de l’équipe régionale de l’Ouest ont suivi respectivement. Au deuxième sprint intermédiaire le russe Stach Mamyr a été le premier sur la ligne de Mogtédo à 68,5 km de distance. Il a été suivi de Vincent Mouni de la sélection A et du béninois Romameti-Ezer Mensah. Le dernier point chaud, Koulbila à 97,7 km le camerounais Sadikou Jérémie Kossoko.

Au dernier point chaud, Issouf Ilboudo équipe régionale du Centre, Rémi Sowou du Bénin ont été respectivement les premiers. Des 64 coureurs, au début de la compétition, quatre n’étaient pas au départ de cette étape sponsorisé par le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs. Il s’agit de trois coureurs de l’équipe ghanéenne et un du Bénin. Ils ont tous ont abandonné.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO ;