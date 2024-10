Déviations dangereuses dans le discours religieux : la FAIB et le collège des Oulémas invitent les populations à s’en départir

Par ailleurs, il a invité tous les prédicateurs, imams et acteurs engagés dans le domaine de la « da’wa » à promouvoir un discours exempt de « violence », de « haine » et de « sectarisme ». « La FAIB réaffirme que toute atteinte aux associations, aux personnalités islamiques, ou à d’autres individus, qu’ils soient vivants ou décédés, par des insultes ou des atteintes à leur dignité, est strictement interdite. Toute récidive entraînera des poursuites » a soutenu le premier responsable de la FAIB. De ses dires, un comité de suivi et de vigilance a été mis en place pour garantir le respect de ces principes et prendra des mesures appropriées contre tout manquement.

Cédric BOLOUVI (Collaborateur)