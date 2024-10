Commission de régulation des dysfonctionnements : les membres du Conseil d’orientation installés

Le Directeur de Cabinet du Président de Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a installé, hier vendredi, les membres du Conseil d’orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD).

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a fait de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans les ministères et institutions son leitmotiv. A cet effet, il a créé par décret le 24 juillet 2024, la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD), dont les membres du Conseil d’orientation, au nombre de cinq, ont été installés par son Directeur de Cabinet, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH.

Il s’agit de Gna Tarcisius MILLOGO, Conseiller en gestion des ressources humaines, Ragnang-newindé Isidore TIEMTORE, contrôleur d’État, Salamatou OUEDRAOGO, juriste, Roland OUEDRAOGO, magistrat et Youlouka Luc DAMIBA, chercheur spécialiste anticorruption.

La CRD, selon le décret, a compétence sur toute structure qui délivre du service public. Elle est chargée de requérir l’application des sanctions à l’encontre d’un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l’application des recommandations non mises en œuvre des rapports d’audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle publics.

La Commission de régulation des dysfonctionnements a également pour mission de suivre l’exécution des sanctions judiciaires et administratives, de veiller à la mise en œuvre de leurs implications et d’assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l’administration.

Selon le Directeur de Cabinet du Président de Faso, le Conseil d’orientation de la CRD aura des démembrements dans tous les ministères et institutions afin de promouvoir une gouvernance vertueuse et de réguler les dysfonctionnements au sein de l’administration publique.

« La bonne marche de la CRD nécessite que des hommes et des femmes sacrifient de leur temps, mettent en synergie leur intelligence pour répondre efficacement aux requêtes que des Burkinabè viendraient à leur soumettre », a soutenu Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH.

« Vous devez être des VDP engagés. C’est une première, vous serez sans doute combattus. Vous devez lutter jusqu’à épuisement de vos moyens », a soutenu le Directeur de Cabinet du Président de Faso, qui reconnait qu’il y a des défis à relever. Il a appelé les membres du conseil d’orientation à sensibiliser les Burkinabè en leur faisant comprendre les enjeux de cette Commission.

Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORE a rappelé, à cette occasion, que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, s’est résolument engagé à doter le Burkina Faso, d’une administration efficace et efficiente.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso