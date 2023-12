Victimes du terrorisme : L’ALT apporte du réconfort

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a rendu visite, le jeudi 21 décembre 2023 à Ouagadougou, à des Personnes déplacées internes (PDI) ainsi qu’à des blessés militaires et civils et des familles des victimes militaires et civiles du terrorisme.

A l’orée des fêtes de fin d’année, l’Assemblée législative de Transition (ALT) est solidaire des victimes du terrorisme. Le jeudi 21 décembre 2023, la représentation nationale a rendu visite à des blessés militaires et civils, à des familles de victimes militaires et civiles ainsi qu’à des Personnes déplacées internes (PDI) dans la capitale burkinabè du fait des attaques terroristes. Selon le président de l’ALT, Ousmane Bougouma, ce sont au total cinq équipes de députés qui ont été déployées sur le terrain. M. Bougouma a confié que ces sorties en cette fin d’année visent à apporter le soutien de la représentation nationale à ces populations meurtries par le terrorisme.

Ainsi, pendant une trentaine de minutes, sa délégation a échangé avec des PDI logées sur un site au quartier Yagma de Ouagadougou. Ce centre abrite, selon les services du ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, 415 enfants, 128 femmes, 81 hommes et 3 nouveau-nés. Ils sont majoritairement originaires de Tougouri, une commune rurale située dans la province du Namentenga dans la région du Centre-Nord. De l’avis du représentant des PDI, Abdoul Rasmané Bandé, cela fait 31 jours qu’ils ont été accueillis sur ce site. Au nom des PDI, il a remercié les députés pour leur élan de solidarité. « Ils ne sont pas venus les mains vides. Nous avons reçu des enveloppes et je voudrais au nom de tous dire merci au président de l’ALT ainsi qu’à ses collaborateurs. Seul Dieu pourra les récompenser », a-t-il soutenu. Cependant, M. Bandé a saisi l’occasion pour soumettre quelques doléances à la délégation.

55 tonnes de vivres offertes

Il s’agit essentiellement des questions de logement, de couvertures et d’alimentation. Sur un deuxième site toujours dans le quartier Yagma, un autre groupe de PDI a reçu la visite d’une autre équipe de l’ALT conduite par la présidente de la Commission du genre, de la santé, de l’action sociale et humanitaire (CGSASH), Marie Angèle Tiendrebeogo. Le représentant des PDI, Djibrilou Dicko, a reconnu une amélioration de leurs conditions de vie. « Avant ce site, c’était la souffrance. Nous étions presque des mendiants. Femmes, vieux et enfants, nous allions tous quémander pour subvenir à nos besoins. Nous n’avions pas d’abris. Avec ce site, il y a une amélioration, nous avons un abri et la nourriture. Nous remercions l’action sociale pour ses efforts », s’est-il réjoui.

Des efforts restent à faire, a-t-il néanmoins poursuivi, car la nourriture est insuffisante. «Nous avons des préoccupations de santé, d’évacuations sanitaires, d’actes de naissance, de CNIB et de formation professionnelle. Nous maitrisons le plus l’élevage, nous voulons de l’aide à ce niveau », a-t-il plaidé. Des préoccupations soigneusement notées, a rassuré, Mme Tiendrébeogo. « Nous allons répertorier ces préoccupations et les transmettre à l’autorité. Nous les avons aussi assurés des efforts faits par le gouvernement soutenu par les députés afin que dans un avenir proche, ils puissent retourner chez eux », a-t-elle relevé. Pour soutenir les victimes milliaires et civiles, la représentation nationale a offert 55 tonnes de vivres et 1050 bidons d’huile de 5 litres. A la fin des visites, une remise symbolique a été faite au Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) sis à Samandin. La ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, a apprécié à sa juste valeur le don.

Abdoulaye BALBONE