Subvention aux clubs de football : les bénéficiaires désormais audités

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo, s’est entretenu avec les différentes fédérations sportives et de loisirs, le jeudi 21 décembre 2023, au siège du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB). La rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration entre le département et les associations.

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Boubakar Savadogo, s’est entretenu avec les fédérations sportives et de loisirs, le jeudi 21 décembre 2023. Au sortir de cette rencontre visant à renforcer la collaboration entre le département et les faitières des sports et loisirs, plusieurs doléances ont été adressées au premier responsable du ministère en charge des sports. La principale a été la demande d’étendre la subvention aux autres fédérations, au même titre que celle du football. Le porte-parole des fédérations sportives, Drissa Kaboré, par ailleurs, président de la Fédération burkinabè de hockey sur gazon, a demandé au ministre d’élever le traitement égalitaire au niveau des fédérations. « Nous, structures sportives regroupées au sein du Comité national olympique et des sports burkinabè, sollicitons l’élargissement du soutien spécifique apporté aux clubs de football aux autres clubs des autres disciplines », a-t-il dit. Selon le ministre Savadogo, certaines des doléances des différentes fédérations ont déjà été prises en compte dans le plan d’activités 2024 du département. « Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire le plus de doléances possibles »,a rassuré le ministre.

Toutefois, promet le ministre, il y aura désormais des audits de toutes les structures bénéficiaires de la subvention. Les chantiers les plus importants de son département, selon lui, c’est gagner le pari des infrastructures sportives et celui du sponsoring pour les clubs. L’occasion a été donnée au ministre de réagir sur la crise qui divise la Fédération burkinabè de football. Pour lui, il est nécessaire que les acteurs réfléchissent et se remettent sur la table des négociations. « Les subventions que nous donnons au football, c’est pour permettre que les clubs s’expriment. La subvention ne devrait pas faire l’objet de conflit », a-t-il déploré. Pour M. Savadogo, le ministère est disposé à satisfaire certains points de revendication des dissidents. « Nous avons précisé que quand on va signer la convention de 2023-2024, on va stipuler clairement que la part de subvention allouée aux compétitions des jeunes, 140 millions F CFA seront désormais gérés par le ministère, en collaboration avec la FBF et les représentants des clubs afin qu’ils soient utilisés à bon escient. Le ministère ne peut pas s’ingérer dans la demande de démission du président de la FBF. Il y a des voix de recours pour cela», a déclaré le ministre des Sports, Boubakar Savadogo.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO