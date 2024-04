CGTN Français a organisé une table ronde avec des invités chinois et français pour commenter la soi-disant « surcapacité » de la Chine. M. Zhao Yongsheng, chercheur à l’Académie de l’Économie ouverte de Chine de l’Université de Commerce international et d’Économie de Chine, a affirmé que c’est grâce à l’avancée de technologies, à la perfection du réseau et à la compétition complète que les « trois nouveaux » (voitures électriques, batteries au lithium et panneaux solaires) sont devenus une nouvelle force motrice des exportations chinoises.

Source : CGTN Français