𝟖𝟎ᵉ 𝐀𝐆 𝐝𝐞𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐞𝐬 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚𝐛𝐞̀

En prélude aux travaux de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, le dimanche 21 septembre 2025, à la Représentation permanente du Burkina Faso à New York, une rencontre préparatoire avec les membres de la délégation burkinabè.

Au cours de cette réunion, le Représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies, Son Excellence l’Ambassadeur Oumarou Ganou, a présenté les grandes lignes du programme ainsi que les enjeux de cette semaine de haut niveau. Le Chef du Gouvernement a, pour sa part, exhorté les experts et représentants nationaux à défendre avec constance la vision de souveraineté portée par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Il a rappelé que la participation du Burkina Faso à cette tribune internationale doit se faire dans un esprit de dignité, de fierté et de responsabilité.

« Nous sommes ici pour affirmer haut et fort la vision et les choix assumés du Burkina Faso », a martelé le Premier ministre, invitant les membres de la délégation à faire preuve de discipline et d’esprit d’équipe afin que triomphe, à cette tribune, l’intérêt suprême du peuple burkinabè.

Le Chef du Gouvernement a également insisté sur l’importance de saisir toutes les opportunités offertes par cette 80ᵉ session pour faire entendre, sans détours, la position du Burkina Faso sur les grands défis mondiaux.

Forts de ces orientations claires, les membres de la délégation entameront, dès ce lundi 22 septembre, les rencontres de haut niveau avec une contribution forte et cohérente, traduisant la volonté du pays de défendre sa souveraineté et de faire résonner sa voix dans le concert des Nations.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞