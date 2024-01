30e édition du Prix Crystal Award: l’architecte burkinabè Francis Kéré lauréat

L’architecte burkinabè, Diébédo Francis Kéré, ambassadeur itinérant du Programme des Nations unies pour le développement est lauréat de la 30e édition du Crystal Award, a annoncé, hier lundi 8 janvier 2024, le Forum économique mondial.

Le talent de l’’architecte burkinabè, Diébédo Francis Kéré vient d’être encore reconnu au plan mondial. Pour son leadership exemplaire en fournissant à la communauté de Gando les moyens de créer un avenir socialement économiquement et écologiquement durable à travers des projets axés sur l’éducation, la santé et l’environnement, il fait partie des trois lauréats du Crystal Award 2024. Selon ses donateurs, le prix célèbre les réalisations d’artistes de premier plan qui sont des bâtisseurs de ponts et des modèles pour tous les dirigeants de la société. Le Crystal Award est décerné chaque année à Davos par Hilde Schwab, présidente et co-fondatrice du Forum mondial des arts du Forum économique mondial.

L’architecte burkinabè et Michelle Yeoh, actrice asiatique de cinéma qui a bâti une carrière emblématique qui a fait d’elle l’une des actrices asiatiques les plus en vue d’Hollywood et Nile Rodgers pour ses efforts extraordinaires visant à faire du monde un endroit plus pacifique, égalitaire et inclusif grâce à sa musique, son engagement exemplaire dans la lutte contre le racisme systémique, les inégalités et l’injustice et en défendant les voix innovantes des jeunes aux tables décisionnelles recevront leur prix lors de la séance d’ouverture de la réunion annuelle 2024 du Forum à Davos-Klosters, en Suisse, dans la soirée du lundi 15 janvier.

Ces leaders culturels recevant le Crystal Award 2024 ont été choisis pour leur capacité à se connecter les uns aux autres, à aider à réfléchir sur la condition humaine et à proposer des visions du monde qui peuvent dépasser les limites de la pensée à court terme ou linéaire. Originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a étudié à l’Université technique de Berlin. Parallèlement à ses études, il crée la Fondation Kéré pour soutenir le développement de son village natal. En 2005, il ouvre le bureau d’architecture Kéré.

Sa pratique architecturale a reçu des reconnaissances nationales et internationales, notamment le prix Pritzker (2022), le Praemium Imperiale (2023) et le prix Aga Khan d’architecture (2004), décerné pour son premier bâtiment, l’école primaire de Gando au Burkina Faso. M. Kéré a développé des stratégies de construction innovantes combinant des techniques et des matériaux de construction traditionnels avec des méthodes modernes.

Son utilisation de matériaux locaux, de connaissances locales et de technologies locales crée des solutions de conception holistiques et durables. Il travaille actuellement sur l’Assemblée nationale du Bénin, le Goethe-Institut Sénégal à Dakar et un Mausolée du révolutionnaire burkinabè Thomas Sankara à Ouagadougou. Il a été professeur à la Harvard Graduate School of Design et à l’Académie suisse d’architecture de Mendrisio. Depuis 2017, il est professeur à la TU Munich et à l’Université de Yale (2019).

Abdel Aziz NABALOUM

Source : Forum économique mondial