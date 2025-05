3e édition du Mois du patrimoine Burkinabè : un panel scientifique à l’Université Joseph KI-ZERBO

Dans le cadre de la 3e édition du Mois du Patrimoine Burkinabè, l’Université Joseph KI-ZERBO à travers l’Equipe de recherche Études culturelles africaines du Laboratoire Littérature, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES) a initié ce mardi 13 mai 2025 un panel scientifique sur le thème général : « Contribution des arts et des lettres à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè ».